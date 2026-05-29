¿A qué hora termina la prórroga para el cambio de placas gratuito en Jalisco?

Los automovilistas que aún circulan con placas vencidas tienen una carrera contrarreloj para aprovechar el beneficio del canje gratuito de láminas, dirigido a quienes cumplieron con el pago de su refrendo vehicular 2025 durante ese año.

En los primeros meses de 2025, el Gobierno de Jalisco puso en marcha el programa "Paquetazo 3x1", un esquema mediante el cual los contribuyentes podían acceder a la verificación vehicular y a la sustitución de láminas sin costo, únicamente con el pago anual del refrendo.

Para facilitar el cumplimiento de la sustitución obligatoria de placas vehiculares y evitar la saturación en las oficinas, la Secretaría de la Hacienda Pública, a través del Servicio Estatal Tributario (SET), prorrogó en dos ocasiones la fecha límite para realizar el canje. Sin embargo, esta semana las autoridades jaliscienses confirmaron que el plazo no volverá a extenderse.

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¿Cuándo termina la prórroga para el cambio gratuito de placas en Jalisco?

Estaba previsto que la segunda prórroga concedida por las autoridades para efectuar este procedimiento concluyera este viernes 30 de mayo a las 18:00 horas, momento en que las oficinas recaudadoras de todo el estado dejarían de recibir contribuyentes para realizar el trámite.

No obstante, debido a la alta demanda registrada durante la recta final, el Servicio Estatal Tributario (SET) informó que las oficinas recaudadoras estatales abrirán también el sábado 31 de mayo en un horario extraordinario de 9:00 a 15:00 horas.

El SET indicó que en todas las oficinas recaudadoras estatales se atenderá hasta la última persona formada dentro del horario establecido, a fin de garantizar la atención de las y los ciudadanos que acudan a realizar su trámite.

¿Qué documentos se necesitan para el cambio gratuito de placas?

Para facilitar el cumplimiento de esta disposición, las autoridades simplificaron los requisitos del trámite. En primer lugar, ya no es necesario contar con una cita electrónica previa, por lo que los automovilistas pueden acudir a la oficina recaudadora más cercana con la documentación correspondiente dentro del horario de atención.

Durante estos últimos días de prórroga, únicamente es necesario presentar una identificación oficial vigente, entregar las placas anteriores y haber realizado el pago del refrendo vehicular 2025 durante este año.

En caso de que la credencial para votar del INE no tenga domicilio en Jalisco, será necesario presentar además un comprobante de domicilio.

Para mayor información y atención ciudadana, el SET mantiene disponibles sus canales oficiales a través del número telefónico 33-3668-1700, extensión 31729; WhatsApp 33-1487-7179, y el correo electrónico citasvehicularset.shp@jalisco.gob.mx.

Para conocer la ubicación de las recaudadoras en Jalisco, solo debes ingresar a la siguiente liga: https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras .

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MB