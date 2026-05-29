La Secretaría del Bienestar, dependencia del gobierno de México responsable de la gestión de distintos programas sociales, fue señalada por la presunta filtración de datos de beneficiarios tras un supuesto hackeo a su sitio web.

Ignacio Gómez Villaseñor, periodista especializado en ciberseguridad, transparencia y corrupción, denunció la situación en redes sociales. Estimó que, con este ataque, los ciberdelincuentes habrían logrado extraer más de un gigabyte de información de bases de datos operativas relacionadas con apoyos gubernamentales.

Según sus declaraciones, el material incluiría datos sensibles de los derechohabientes, como información bancaria, CURP, nombres completos, direcciones, firmas, entre otros.

Especialistas en ciberseguridad advierten que la filtración de datos personales representa un riesgo, ya que esta información puede ser utilizada para cometer fraudes financieros, realizar extorsiones o incluso suplantar la identidad de las víctimas.

¿Qué datos personales pudieron haber quedado expuestos?

Gómez Villaseñor acusó que los datos filtrados no se tratarían únicamente de registros de textos, puesto que el volcado incluiría la exposición directa de:

Números de tarjeta bancaria de 16 dígitos

Números de cuenta

RFC

CURP

Nombres completos

Direcciones exactas

Firmas autógrafas

Fotografías de los ciudadanos recibiendo sus tarjetas

Credenciales de elector (INE) por ambos lados

El especialista describió la situación como "sumamente grave": "¡Esto debería ser un escándalo nacional!", escribió en una publicación en su cuenta de X. Indicó que aún no existe una cifra exacta de personas potencialmente afectadas.

Ante esta situación, el periodista llamó a los beneficiarios de programas sociales del gobierno federal a mantenerse atentos a movimientos inusuales en sus cuentas bancarias y evitar responder llamadas sospechosas que soliciten datos sensibles.

Tras darse a conocer la denuncia, usuarios reportaron que algunas páginas relacionadas con apoyos gubernamentales mostraban mensajes de mantenimiento.

Hasta el momento, la Secretaría del Bienestar, encabezada actualmente por Leticia Ramírez Amaya, no se ha pronunciado sobre la presunta vulneración de datos personales de beneficiarios de programas sociales.

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MB