A partir del sábado, la avenida Hidalgo tendrá restricciones vehiculares, pues iniciará el montaje de los accesos y filtros al FIFA Fan Festival en Calle Santa Mónica y Paseo Alcalde.El paso vehicular solo estará permitido en el horario nocturno, la restricción para cualquier vehículo será de 07:00 a 22:00 horas.El cierre a la circulación será a partir de la calle González Ortega, impactando, principalmente, al derrotero del Sitren.Debido a esto, el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) ya diseñó las modificaciones que tendrá el recorrido.Se prevé que en el sentido de poniente a oriente, es decir, de La Minerva a Paseo Alcalde, ingrese por el túnel y continúe por República.En sentido contrario, la modificación inicia en Aquiles Serdán para bajar por Esteban Alatorre, San Diego, Doctor Baeza Alzaga, Garibaldi, Federalismo y retomar su ruta en el Parque de la Revolución.Además, el Gobierno de Guadalajara hará la reubicación temporal de las calandrias que se estacionan sobre Hidalgo a puntos cercanos con el objetivo de impactar lo menos posible en su actividad.Las zonas donde se prestará el servicio son: Jardín Reforma, los Dos Templos, San Juan de Dios y Las Nueve Esquinas.Esta restricción vehicular se suma a la que hay en calle Ramón Corona, entre avenida Hidalgo y Juárez. Como parte de las acciones por la realización del FIFA Fan Festival, el Gobierno reubicó a 25 aseadores de calzado que operaban en la Plaza Liberación a la explanada del Mercado Corona y a los portales de Plaza Universidad, donde siguen prestando sus servicios con normalidad.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *NA