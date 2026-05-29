A partir del sábado, la avenida Hidalgo tendrá restricciones vehiculares, pues iniciará el montaje de los accesos y filtros al FIFA Fan Festival en Calle Santa Mónica y Paseo Alcalde.

El paso vehicular solo estará permitido en el horario nocturno, la restricción para cualquier vehículo será de 07:00 a 22:00 horas.

Te recomendamos: Conoce los cierres viales del domingo por dos carreras deportivas en Zapopan

El cierre a la circulación será a partir de la calle González Ortega, impactando, principalmente, al derrotero del Sitren.

Debido a esto, el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) ya diseñó las modificaciones que tendrá el recorrido.

Se prevé que en el sentido de poniente a oriente, es decir, de La Minerva a Paseo Alcalde, ingrese por el túnel y continúe por República.

En sentido contrario, la modificación inicia en Aquiles Serdán para bajar por Esteban Alatorre, San Diego, Doctor Baeza Alzaga, Garibaldi, Federalismo y retomar su ruta en el Parque de la Revolución.

EL INFORMADOR/L. Martínez

Gobierno de Guadalajara hará la reubicación temporal de las calandrias que se estacionan sobre Hidalgo

Además, el Gobierno de Guadalajara hará la reubicación temporal de las calandrias que se estacionan sobre Hidalgo a puntos cercanos con el objetivo de impactar lo menos posible en su actividad.

Las zonas donde se prestará el servicio son: Jardín Reforma, los Dos Templos, San Juan de Dios y Las Nueve Esquinas.

Esta restricción vehicular se suma a la que hay en calle Ramón Corona, entre avenida Hidalgo y Juárez.

Como parte de las acciones por la realización del FIFA Fan Festival, el Gobierno reubicó a 25 aseadores de calzado que operaban en la Plaza Liberación a la explanada del Mercado Corona y a los portales de Plaza Universidad, donde siguen prestando sus servicios con normalidad.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *

NA