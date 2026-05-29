Viernes, 29 de Mayo 2026

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Librería Carlos Fuentes celebra su octavo aniversario con estas actividades

Esta es la agenda de actividades gratuitas que serán parte de la celebración

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce el programa especial de aniversario de la LCF, el cual busca ser el espacio en el que la literatura dialoga con la ciencia, la imaginación, la era digital y la creación artística. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Conoce el programa especial de aniversario de la LCF, el cual busca ser el espacio en el que la literatura dialoga con la ciencia, la imaginación, la era digital y la creación artística. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La próxima semana, la Librería Carlos Fuentes celebra su 8° Aniversario con un programa de actividades gratuitas que se desarrollará entre el viernes 5 y sábado 6 de junio. El programa especial de aniversario busca ser el espacio en el que la literatura dialoga con la ciencia, la imaginación, la era digital y la creación artística. La invitación es para todo tipo de público y para el sábado se tiene un espectáculo preparado para niñas y niños.

Revisa con cuidado los eventos y regístrate a los que te interesen antes de que se agoten los cupos.

Este es el programa de actividades gratuitas

Influencers literarios: leer en la era digital

  • Participan: Rodrigo Unda, Mariana Etchegaray, Jorge Haro y Kristhian Hurtado
  • Viernes 5 de junio | 16:30 a 17:30 | Salón Planta Baja
  • Regístrate aquí
ESPECIAL / LCF 
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Cantinero científico: ¡Todo es biología!

  • Participa: Carmen Padilla (@polli_padilla) y coordina José Luis Navarrete
  • Viernes 5 de junio | 18:00 a 19:00 | Salón Planta Baja
  • Regístrate aquí
ESPECIAL / LCF 
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De cerca con... Élmer Mendoza

  • Viernes 5 de junio | 18:00 a 19:00 | Salón Planta Alta
  • Regístrate aquí.
ESPECIAL / LCF 
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Espectáculo infantil: Quetzales entre el cielo y el corazón

  • Compañía AjíMaíz con dirección de Araceli Flores y Fernando Gutiérrez
  • Sábado 6 de junio | 13:00 a 14:00 | Salón Planta Baja
  • No se requiere registro.
ESPECIAL / LCF 
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Todos los eventos se realizarán dentro de las instalaciones de la Librería Carlos Fuentes, la cual se encuentra sobre avenida Periférico Poniente Manuel Gómez Morin 1695-PB.

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