La próxima semana, la Librería Carlos Fuentes celebra su 8° Aniversario con un programa de actividades gratuitas que se desarrollará entre el viernes 5 y sábado 6 de junio. El programa especial de aniversario busca ser el espacio en el que la literatura dialoga con la ciencia, la imaginación, la era digital y la creación artística. La invitación es para todo tipo de público y para el sábado se tiene un espectáculo preparado para niñas y niños.

Revisa con cuidado los eventos y regístrate a los que te interesen antes de que se agoten los cupos.

Este es el programa de actividades gratuitas

Influencers literarios: leer en la era digital

Participan: Rodrigo Unda, Mariana Etchegaray, Jorge Haro y Kristhian Hurtado

Viernes 5 de junio | 16:30 a 17:30 | Salón Planta Baja

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ESPECIAL / LCF

Cantinero científico: ¡Todo es biología!

Participa: Carmen Padilla (@polli_padilla) y coordina José Luis Navarrete

Viernes 5 de junio | 18:00 a 19:00 | Salón Planta Baja

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ESPECIAL / LCF

De cerca con... Élmer Mendoza

Viernes 5 de junio | 18:00 a 19:00 | Salón Planta Alta

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ESPECIAL / LCF

Espectáculo infantil: Quetzales entre el cielo y el corazón

Compañía AjíMaíz con dirección de Araceli Flores y Fernando Gutiérrez

Sábado 6 de junio | 13:00 a 14:00 | Salón Planta Baja

No se requiere registro.

ESPECIAL / LCF

Todos los eventos se realizarán dentro de las instalaciones de la Librería Carlos Fuentes, la cual se encuentra sobre avenida Periférico Poniente Manuel Gómez Morin 1695-PB.

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OB