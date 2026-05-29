La próxima semana, la Librería Carlos Fuentes celebra su 8° Aniversario con un programa de actividades gratuitas que se desarrollará entre el viernes 5 y sábado 6 de junio. El programa especial de aniversario busca ser el espacio en el que la literatura dialoga con la ciencia, la imaginación, la era digital y la creación artística. La invitación es para todo tipo de público y para el sábado se tiene un espectáculo preparado para niñas y niños.Revisa con cuidado los eventos y regístrate a los que te interesen antes de que se agoten los cupos.Todos los eventos se realizarán dentro de las instalaciones de la Librería Carlos Fuentes, la cual se encuentra sobre avenida Periférico Poniente Manuel Gómez Morin 1695-PB.* Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *OB