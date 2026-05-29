Van por 120 mil contratos en generación de energía distribuida en Jalisco

Para el cierre de este año se prevé que Jalisco llegue a 120 mil contratos de interconexión en energía distribuida, principalmente para consumo doméstico y comercial, lo que implicará un crecimiento del 20 por ciento en comparación con el año pasado.

La energía distribuida es la generación a pequeña escala de energía instalada en los lugares de consumo y contempla básicamente paneles solares, aerogeneradores y generadores de combustibles fósiles, entre otros.

Algunos sectores que se han incorporado a la energía distribuida son el sector hotelero, el comercio, la industria en conjunto, la agroindustria y los servicios.

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Manuel Herrera Vega, secretario de Desarrollo Energético Sustentable del Gobierno del Estado, explicó que actualmente Jalisco se ubica en el primer lugar a nivel nacional en la generación de energía distribuida.

En 2024, Jalisco cerró con 85 mil 700 contratos y en 2025 se tenían 99 mil 949.

"Ya con los datos que llevamos en lo que va corriendo del 2026 ya superamos los 100 mil contratos", precisó Manuel Herrera.

El funcionario estatal dijo que con este esquema se buscan reducir los costos operativos, fortalecer la competitividad, facilitar el acceso energético y mejorar la eficiencia energética.

En 2024, Jalisco cerró con 85 mil 700 contratos y en 2025 se tenían 99 mil 949; mientras que los datos recaudados indican que este año ya se superaron los 100 mil contratos. EL INFORMADOR/J. Acosta

Jalisco impulsa un ecosistema energético orientado a facilitar el acceso a generación distribuida, eficiencia energética y herramientas de acompañamiento para sectores industriales, comerciales, hoteleros, agroindustriales y de servicios.

Actualmente, los proyectos vinculados a estos esquemas suman alrededor de 1.7 megawatts instalados en generación distribuida, equivalente al consumo anual eléctrico de 1200 casas. Esto representa inversiones cercanas a 25.7 millones de pesos.

"En generación distribuida hemos visto que el autoconsumo es una herramienta importante para abatir el rezago", subrayó Manuel Herrera.

El funcionario explicó que el Gobierno del Estado ha impulsado acuerdos con empresas para otorgar financiamiento a los consumidores para que generen su propia energía.

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MB