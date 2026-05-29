El panorama climatológico para el occidente y centro de la República Mexicana está por cambiar de manera drástica. A partir de este domingo, se prevé un incremento notable en la probabilidad de precipitaciones , un fenómeno que afectará de forma directa a estados clave de la región y activará las alertas para diversos sectores productivos y la población en general; según compartió el doctor Mauricio López Reyes.

De acuerdo con el modelo numérico de alta resolución WRF-GEOSMET, desarrollado por especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el cambio de condiciones atmosféricas traerá consigo un temporal constante que se extenderá durante los próximos días.

¿Qué estados serán los más afectados por el temporal?

El aumento en el potencial de tormentas no se limitará a una sola región, sino que cubrirá una parte importante del territorio nacional. Los estados donde se registrará el mayor impacto son :

Occidente del país: Jalisco, Michoacán y Guanajuato .

Zona centro: Principalmente en las regiones montañosas y el Altiplano.

Norte de México: Se mantienen señales claras de precipitaciones en algunas áreas de esta franja.

Los expertos meteorológicos advirtieron sobre las características específicas que tendrán estas lluvias, señalando que se debe prestar especial atención a dos factores:

"Lluvias más frecuentes por la tarde y noche".

"Chubascos irregulares: puede llover fuerte en una zona y poco a pocos kilómetros".

Esta naturaleza irregular de los chubascos implica que los acumulados de agua podrían ser severos en localidades muy específicas, mientras que a corta distancia las afectaciones podrían ser menores, lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas en zonas urbanas y rurales.

Pronóstico de lluvia para Guadalajara

Domingo 67% de probabilidad de lluvia 31 – 16 °C Lunes 56% de probabilidad de lluvia 31 – 17 °C Martes 35% de probabilidad de lluvia 33 – 17 °C Miércoles 54% de probabilidad de lluvia 32 – 17 °C Jueves 24% de probabilidad de lluvia 32 – 16 °C

El pronóstico puede variar durante el transcurso de los días.

Lanzan recomendaciones críticas para el sector agrícola

Ante el inicio de este periodo de inestabilidad climática, el reporte del especialista de la UdeG hace un llamado urgente a los productores del campo para adecuar sus actividades y evitar pérdidas económicas. Las "recomendaciones para la operatividad agrícola" emitidas ante este escenario incluyen:

"Programar aplicaciones y labores en ventanas más estables (preferentemente mañana)".

"Evitar aplicaciones líquidas si hay riesgo de lluvia cercana por posible lavado y pérdida de eficacia".

"Considerar logística de campo (cosecha, riego, labores con maquinaria) para que no los tome por sorpresa".

Las autoridades instan a la población civil y a los trabajadores agrícolas a mantenerse informados a través de los canales oficiales y de los reportes en tiempo real emitidos por el Instituto de Astronomía y Meteorología para mitigar los riesgos asociados con el granizo, las rachas de viento y la actividad eléctrica que suelen acompañar a estos sistemas vespertinos.

Con información de Mauricio López Reyes y The Weather Channel

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