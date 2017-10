Zapopan se adjudica en subasta pública predios por 451 millones de pesos

A través de una subasta pública el Ayuntamiento de Zapopan se adjudicó la compra de los bienes inmuebles denominados “El Vigía” y “Lomas Golf & Hábitat”.

Durante la subasta se adjudicó el predio denominado Inmueble no. 2 “EL Vigía”, terreno que cuenta con una superficie de 71 mil 359.55 metros cuadrados, con un valor de 300 millones 116 mil 859.43 pesos. Esta adjudicación fue otorgada a la empresa OCM Operadora Comercial Metropolitana SAPI de C.V. por un monto total de 306 millones de pesos.

La segunda adjudicación otorgada esta mañana corresponde al inmueble no. 3 “Las Lomas Golf & Hábitat”, con una superficie total de 17 mil 025.28 metros cuadrados, con un valor de 145 millones 906 mil 649.60 pesos. Fue otorgado durante la subasta pública al grupo Desarrollo Inmobiliario Valle Real S.A de C.V, mismo que cubrió con los requisitos legales para recibir esta adjudicación.

Durante la subasta se declaró desierta la convocatoria pública de los predios denominados inmueble Av. Aviación (Carretera a la Base Área)”, inmueble no. 4 “La Azucena”, inmueble Volcán Quinceo, inmueble no. 6 “Technology Park 1” e inmueble no. 7 “Tecnhnology Park”.

Con la venta de los siete predios se financiará la edificación del proyecto Parque Zapopan Central, una gran área verde de 47 mil metros cuadrados que albergará al Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ) en el que la ciudadanía podrá resolver 543 trámites municipales de 25 dependencias diferentes.