Zapopan regresará a vecinos de Ayamonte área cedida a particulares

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, confirmó que el predio de cuatro mil 683 metros cuadrados del fraccionamiento Condominio Ayamonte, que desde hace un año se cedió a particulares para su mantenimiento, se regresará a la Asociación Vecinal Colonos de las Bellas Artes para que lo administre.

"No existe ninguna reja, no hay ninguna restricción, y el convenio no establece ni propiedad ni modificación ni nada de eso"

“Desde hoy por la mañana lo estoy checando. Ya hablé con el síndico y la secretaria general del Ayuntamiento… se da un permiso de cuatro mil y tantos metros en un fraccionamiento privado sin tener la autorización de los colonos… entonces eso no se puede permitir”.

Aclaró que la postura es no renovar el convenio a los particulares. “Está por vencerse (el 25 de abril), porque el fraccionamiento lo tuvo sobre 10 años, aproximadamente, y estos particulares lo tienen creo que desde hace un año y está por vencerse. Es nada más no renovarlo y devolvérselo a la asociación de colonos, que es lo correcto”.

Graciela de Obaldía, secretaria general del Ayuntamiento, contestó que es un tema que pasará por las comisiones edilicias. “Se pasará el proyecto a las comisiones para la no renovación y, por lo tanto, la devolución a la asociación”.

Agregó que se ha estado revisando el área. “No tienen construcciones, solamente el mantenimiento de las áreas verdes. No existe ninguna reja, no hay ninguna restricción, y el convenio no establece ni propiedad ni modificación ni nada de eso”.

Por su parte, Rodrigo Escoto, síndico municipal, informó que la petición inicial de los particulares que tienen seis lotes que colindan con esa área, fue la adquisición del predio, pero el cabildo sólo autorizó un convenio de colaboración por un año para el cuidado de la misma porque se encontraba descuidada.

JM