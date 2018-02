Zapopan “pierde” 16 bustos de ex presidentes

El Ayuntamiento de Zapopan ignora el paradero de las esculturas de bronce retiradas por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero. Se trata de 16 bustos de ex presidentes de la República que se encontraban en avenida Ávila Camacho.

Los bustos fueron retirados en septiembre de 2014 y resguardados en una bodega ubicada en Lateral Periférico, entre Melchor Ocampo y Boulevard de los Charros.

En un recorrido realizado por este medio a finales de 2015, se constató que los bustos se encontraban ahí. Sin embargo, en una nueva visita al sitio el 9 febrero pasado, sólo se encontró el espacio donde estaban y las marcas en el suelo que dejaron las figuras.

Se preguntó al Ayuntamiento de Zapopan sobre el paradero de las piezas e iniciaron la búsqueda el mismo día del recorrido. Sin embargo, no pudieron informar sobre su ubicación. De hecho, los bustos ni siquiera se encuentran en el Inventario de Bienes Patrimoniales disponible en Transparencia.

Personal de la Dirección de Patrimonio Municipal y de Mejoramiento Urbano realizaron tres búsquedas minuciosas al predio y no localizaron los bustos, por lo que se presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por el robo de las piezas.

Las esculturas

Los bustos de los ex presidentes de la República comenzaron a colocarse sobre avenida Ávila Camacho durante la década de los 70 por parte de la autoridad municipal. Incluían a personajes como Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Estaban hechos de bronce.

A lo largo de los años fueron sujetos de vandalismo, robo y accidentes viales. Para 1988 sólo quedaban dos sobre la avenida, los demás fueron repuestos durante los años siguientes. Se ubicaron en el camellón de esa vialidad hasta el 2014 cuando fueron retirados por las obras de la Línea 3. Actualmente se desconoce su paradero.

En chatarreras de la metrópoli, se paga a 55 pesos el kilo de bronce.

Antes y después

Sin plan para reubicar esculturas retiradas por obras de Línea 3

Las esculturas y monumentos retirados por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero tienen un futuro incierto. A casi tres años de ser removidos de sus lugares originales, los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan aún no cuentan con un plan para reubicarlos.

En Zapopan, recogieron los 16 bustos de los presidentes de la República que se encontraban en avenida Ávila Camacho. También se removió el hemiciclo a Juárez en el ingreso a este municipio, la escultura de Emiliano Zapata y el puente peatonal de Plaza Patria, construido por el arquitecto Fernando González Gortázar.

Mientras que en Guadalajara retiraron la estatua a Federico Chopin, ubicada en avenida Alcalde y Maestros, el Monumento a La Soldadera, El Garrotero del Ferrocarril, El Revolucionario y la figura de El Charro que se encontraban en la avenida Revolución.

En septiembre de 2015, las administraciones salientes señalaron que a los nuevos gobiernos les correspondería proponer una nueva ubicación. Sin embargo a meses que de haya otro cambio de estafeta y de la conclusión de las obras de la Línea 3, todavía no se toma decisión alguna.

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, señaló que si bien han barajado algunas opciones para reubicar monumentos como el puente peatonal de Plaza Patria, aún no hay nada definido.

“El puente de González Gortázar lo tenemos almacenado en el terreno de la ex planta de transferencias en Periférico. He platicado en muchas ocasiones con el arquitecto pero él mismo no está de acuerdo todavía en las propuestas de reubicación que se le han hecho. Se había manejado la posibilidad que se reubicara por el lado de Américas frente a Plaza Patria pero no hay condiciones todavía en la vialidad para que pueda caber”.

Si bien el Ayuntamiento de Guadalajara ha impulsado fuertemente el programa de Arte Público con un presupuesto de 42 millones de pesos para instalar varias esculturas en diversos puntos de la ciudad, los monumentos retirados por la construcción de la Línea 3 son punto a parte y para ellos no hay plan.

“El municipio analizará en su momento la mejor reubicación y ubicación posible para estas piezas. Este trabajo se realizará, cuando llegue el momento indicado, en coordinación con otras dependencias”, señaló el municipio en una ficha informativa. Actualmente las esculturas se encuentran resguardadas en una bodega de la calle Enrique Granados.

Por su parte Rodolfo Guadalajara, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), explicó que todos los monumentos que fueron retirados se entregaron a los municipios correspondientes.

“Estaremos en pláticas para determinar si vuelven a regresar a la zona donde estaban o serán reubicados”, señaló.

En 2015, las administraciones salientes señalaron que los nuevos gobiernos tendrían que decidir. EL INFORMADOR/E. Barrera

LA VOZ DEL EXPERTO

Nueva ubicación de monumentos, acorde a vocación artística

Marco Juárez Luna (académico del CUAAD)

Al señalar que el nuevo espacio que albergue a los monumentos y esculturas retirados por la Línea 3 del Tren Ligero debe ser acorde a la vocación artística de las piezas para que no pierdan su significado, Marco Juárez Luna, escultor y profesor del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) indicó que los municipios deben hacer un análisis a conciencia para definir una nueva ubicación.

En el caso de las obras de la Soldadera, el Revolucionario y el Garrotero del Ferrocarril que fueron hechas para la avenida Revolución si bien señaló que hay poco espacio en la vialidad, consideró que cambiarlos a otra zona “cambiaría su vocación”.

“Si las separan sería todavía peor, hay que buscarles un espacio digno en esa zona y tampoco se pueden poner en el mismo lugar porque se perderían en la estructura del tren. Creo que podrían recorrerlas al espacio que queda entre la Calzada Independencia y Calzada del Ejército”, explicó al considerar que Plaza de la Bandera también sería una buena opción o construir un nuevo conjunto escultórico.

Si bien la reubicación de los monumentos no está considerada en el presupuesto de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero y hasta el momento se pretende que la realicen los municipios, Juárez Luna indicó que el Gobierno Federal debería absorber ese gasto.

“Por medio del Tren Ligero se debería tener una partida para que cuando los ayuntamientos decidan el nuevo espacio, nada más lleguen y las coloquen”.

Vialidades de la ZMG presentan afectaciones

Las vialidades del Centro de Guadalajara presentan daños millonarios por las obras de construcción de la Línea 3. EL INFORMADOR/Archivo

Por el desvío de rutas del transporte público y el paso de camiones de carga y maquinaria, varias vialidades a lo largo del trazo de la Línea 3 han resultado afectadas.

En Tlaquepaque, por ejemplo, carecen de un diagnóstico sobre el deterioro de las calles por las obras del Tren Ligero.

A simple vista en Tlaquepaque se registran afectaciones en algunas calles como Francisco Silva Romero, Miguel Hidalgo y Hornos, entre otros. Sin embargo, no cuenta con dictámenes que identifiquen con certeza cuáles son las vialidades afectadas, cuántas son, los metros cuadrados de carpeta asfáltica que presentan daños y si el deterioro se debió a los trabajos de la Línea 3 o ya estaba.

Martín Corona, director de Movilidad del Ayuntamiento de Tlaquepaque, indicó la falta del diagnóstico de vialidades afectadas se debe a que aún no se concluyen los trabajos de construcción del Tren Ligero. Señaló que la cuantificación de los daños la debe hacer la constructora.

Por su parte, las vialidades del Centro de Guadalajara presentan daños millonarios por las obras de construcción de la Línea 3. La Dirección de Pavimentos del Ayuntamiento tapatío tiene cuantificadas las afectaciones en 20 millones de pesos. Omar Paredes, titular de la dependencia, señaló que la mayoría de las calles se localizan en el polígono que se extiende desde Jesús García hasta avenida Hidalgo.

“Tuvimos una plática con la SCT en el que presentamos el diagnóstico de las vialidades que a nuestro juicio son las que más se han desgastado por el efecto paso de la carga pesada. Tenemos considerada una inversión de 20 millones de pesos para que a partir de la plática y de la buena disposición de la SCT poder pensar en una colaboración para cambiar esas calles en mal estado”.

Mientras que en Zapopan, el alcalde Pablo Lemus Navarro, señaló que en Zapopan hay un total de 15 vialidades afectadas. Precisó que la mayoría se trata de vialidades empedradas que resultaron con daños por el paso de las unidades del transporte público.

“La mayor parte empedrados en la colonia Seattle, la Capullo, Maestros, Villa belenes y la Tepe (...) no están diseñadas estas calles para recibir al transporte público y con las desviaciones que se hicieron del mismo resultaron sumamente afectadas”.