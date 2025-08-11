Zapopan impulsa compromiso con personas mayores

El gobierno de Zapopan busca que el municipio siga siendo amigable con las personas mayores de edad. Con ello, el ayuntamiento busca mantener el distintivo "Ciudad Amigable con las Personas Mayores".

Este reconocimiento fue otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Zapopan por su compromiso con la creación de entornos y políticas públicas que favorecen el envejecimiento digno y activo de sus habitantes mayores. El distintivo fue entregado al municipio en el mes de agosto de 2018, destacando sus esfuerzos en adaptar la ciudad a las necesidades de las personas mayores.

Salvador Villaseñor Aldama, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, destacó que Zapopan es el único municipio de Jalisco que sigue con el distintivo, formando parte de la red global de ciudades amigables con las personas mayores, impulsada por la OMS.

"Sigue el crear y seguir construyendo más políticas públicas en pro del beneficio y bienestar de todas las personas mayores del municipio que representan más del 25% de la población", dijo en entrevista.

Se estima que en el municipio de Zapopan hay poco más de 238 mil personas mayores de 60 años, lo que representa 17% de su población total.

El funcionario municipal mencionó que desde el lunes 18 hasta el 22 de agosto se llevará a cabo un festival en el que habrá actividades por parte de las 47 dependencias del gobierno de Zapopan. Para atender a este grupo se ha impulsado una estrategia transversal en la que participan 47 dependencias municipales: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Consejo Municipal del Deporte (Comude) y Obras Públicas, además de Programas Sociales y la Comisaría.

Por lo pronto, el municipio recibe los requisitos y políticas para seguir formando parte de la estrategia y mantener el distintivo: entre las políticas, resalta hacer más inclusiva la ciudad para las personas mayores de 60 años.

"La recuperación de espacio, la creación y organización de banquetas con accesibilidad universal, que todos los espacios públicos tengan todo lo que conlleva a ser amigables con los adultos mayores: banquetas, jardines, distintivos, vialidades, indicadores donde ellos puedan acceder y transitar fácilmente sobre ellas".

El municipio deberá presentar estos objetivos de cara a la evaluación, lo cual podría determinar que Zapopan sigue siendo amigable para los adultos mayores. Para ello, laboran en conjunto con la comunidad zapopana para seguir manteniendo el distintivo.

Aldama Villaseñor consideró que "es uno de los mayores logros en el trabajo de reconstrucción del tejido social". Afirman que la labor demuestra el trabajo que ha hecho el municipio a lo largo de los años para mantener el distintivo.

