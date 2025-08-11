Segundo piso en López Mateos es inviable: presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura de México

Para la arquitecta Lilliane Irene Ponce Gutiérrez, presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura de México, la propuesta para construir un segundo piso en la avenida López Mateos es inviable y dejó en claro su rotundo "no" al planteamiento.

"En ningún lugar del mundo esto ha sido solución absolutamente para nada", indicó la especialista en entrevista.

La arquitecta recordó que la propuesta había sido desechada tras los diálogos por la Movilidad Sustentable de la avenida López Mateos, realizados durante la pasada administración estatal, incluso, llegando a un acuerdo con el anterior gobernador del Estado.

"Esto era un tema resuelto y juzgado, no tengo la menor idea por qué traer nuevamente algo que, tanto la Secretaría de Administración como los ayuntamientos involucrados, como instituciones como nosotros llegamos a un acuerdo en que esto es inviable completamente".

Lilliane Irene Ponce señaló que está totalmente comprobado que esta infraestructura no ha solucionado la problemática del congestionamiento vial, incluso, afirmó que han agregado nuevas y complejas problemáticas de índole urbana, social, entre otras.

Por ello, la especialista llama a que el tema debe analizarse y abordarse de manera integral, con responsabilidad medio ambiental, económica, social.

Y sugirió propuestas para resolver la movilidad local como el transporte público para mitigar el flujo de autos mientras que para la movilidad la regional, se debe implementar la gradual gradual relocalización de los destinos cargueros como la central de abastos, zonas industriales hacia las confluencias de los accesos carreteros con el Macrolibramiento carretero.

