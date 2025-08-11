Carlos Lomelí pide realizar consulta ciudadana sobre el segundo piso en López Mateos

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, propuso someter a consulta el proyecto para construir un segundo piso en la avenida López Mateos, en la zona metropolitana de Guadalajara.

El legislador planteó la realización de un referéndum y la instalación de mesas de diálogo con vecinos, comerciantes, académicos, universidades y ambientalistas, a fin de analizar el impacto de la obra.

“Yo creo que hay qué hacer un referéndum, hay que salir a consultar a la ciudadanía, ver si verdaderamente están de acuerdo. Los segundos pisos afectan mucho al comercio y no resuelven la problemática de fondo”, señaló.

Lomelí advirtió que López Mateos es un eje con intensa actividad económica y que cualquier intervención debe considerar alternativas para mejorar la movilidad sin dañar la economía local.

En otro tema, el senador celebró la inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco de Zúñiga, obra que calificó como “un acto de justicia” para la región.

Con una inversión de 3 mil millones de pesos, el nuevo hospital cuenta con 250 camas censables, 262 no censables, 63 consultorios, 36 especialidades, ocho quirófanos y tecnología de medicina nuclear.

En esta primera etapa, dijo, atenderá a 380 mil derechohabientes de Jalisco y siete estados vecinos, y una vez concluido, atenderá hasta dos millones de personas. “Este proyecto refleja la continuidad del programa federal para fortalecer la salud pública".

También subrayó que programas como el de Salud Casa por Casa, implementados por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar, convergen con la visión de salud pública que promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante un sistema público, universal, preventivo y libre de corrupción.

YC