La Policía Vial retira de circulación 123 motocicletas irregulares en operativo de fin de semana

Las acciones se realizaron en distintos puntos de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco; no hubo detenidos

Por: El Informador

Policía Vial. Elementos participan en operativos para retirar motocicletas irregulares de la vía pública. ESPECIAL

La Policía Vial del Estado, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, realizó este fin de semana un operativo metropolitano para detectar y retirar motocicletas que incumplen la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado.

El dispositivo forma parte de acciones permanentes para mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes. Como resultado, fueron aseguradas y retiradas 123 motocicletas irregulares en distintos puntos de la ciudad.

El viernes 8 de agosto, en Tlajomulco de Zúñiga, sobre avenida Chula Vista y en la colonia Villa Fontana Aqua, elementos de la Policía Estatal, Policía de Tlajomulco y el Grupo ERI de la Policía Vial retiraron 21 motocicletas. Simultáneamente, en la calle Ahuhuetes, colonia Arboledas Sur, se aseguraron 20 motocicletas, enviadas a corralón.

Ese mismo día, en avenida Juan Gil Preciado y calle Santa Mónica, colonia Parques de Zapopan, con apoyo de las Policías Municipal, Metropolitana y Estatal, retiraron 21 motocicletas más.

El sábado 9 de agosto, la Policía Vial, junto con policías de Guadalajara, Metropolitana y Estatal, realizó operativos en la colonia Miravalle, avenida Artes Plásticas, asegurando 20 motocicletas. Ese día también retiraron 21 unidades en avenida Patria y Niños Héroes.

El domingo 10 de agosto, en Tlajomulco de Zúñiga, con la Policía Estatal, Metropolitana y Municipal, retiraron 20 motocicletas más. En ninguno de los puntos hubo detenciones.
 

