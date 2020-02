Zapopan descarta ajustar prohibición de bolsas de plástico o posponer sanciones

El Ayuntamiento de Zapopan no hará cambios a la reciente reforma sus reglamentos y mantendrá la prohibición en la entrega de bolsas de plástico y popotes de un solo uso, afirmó el presidente municipal Pablo Lemus Navarro.

Luego del pronunciamiento hecho por funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y del Gabinete de Desarrollo Económico, quienes advirtieron que la Norma Ambiental Estatal no prohíbe las bolsas, sino que alienta la migración a productos hechos con material reutilizado; el edil zapopano subrayó que no serán tibios en las medidas que tomen ante la crisis ambiental que buscan atender.

"Ni modificaremos el reglamento ni esperaremos al próximo año para multar, en Zapopan creemos que ante la crisis del medio ambiente no podemos ser tibios, prueba de ello es la contaminación en el Río Santiago, donde uno de los principales contaminantes es precisamente el desecho de plásticos por parte de la cadena de consumo", afirmó.

Con los cambios a los reglamentos zapopanos se prohibió el consumo de bolsas de plástico, que no sean biodegradables, mientras que la regulación estatal permite que se sigan produciendo y comercialicen cuando en su fabricación se use al menos 20% de materiales reciclados. Zapopan también restringió la entrega de recipientes de unicel para servir o trasladar alimentos. La medida no aplicará de inmediato, se acordó dar plazo de 150 días (julio) para socializar la prohibición entre comerciantes y consumidores.

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2020 de Zapopan, la sanción mínima por infringir el reglamento de protección al ambiente es de dos mil 606 pesos y la máxima puede llegar a tres millones 40 mil pesos.

LS