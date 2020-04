Zapopan apercibe a 886 negocios no esenciales abiertos durante contingencia

Un total de 886 negocios considerados como no esenciales han sido apercibidos por el ayuntamiento de Zapopan, dentro del operativo establecido con la finalidad de dar cumplimiento al al decreto de emergencia sanitaria, emitido por el Gobierno federal para evitar la propagación del COVID-19.

“No es la intención del municipio un tinte recaudatorio ni generar multas o clausuras, sino el eje primordial de esta revisión que ordenó el Gobierno Federal y que le tocó al municipio ejecutarla, es cuidar la salud y que aquellas actividades que no sean esenciales no sigan operando”, expresó la directora de Inspección y Vigilancia, Tatiana Anaya Zúñiga.

Desde el anuncio emitido por el Gobernador del Estado el pasado miércoles, en el cual se informaron los giros con permiso para operar durante esta contingencia, (tiempo otorgado a los comerciantes para informarse sobre dichos permisos), a partir de mañana se contemplan multas y clausuras para aquellos negocios reincidentes que ya fueron visitados y se mantienen operando, dijo el ayuntamiento zapopano.

Hasta la fecha la inspección se ha realizado en colonias como el Centro Histórico, Arboledas, Colli Urbano, Paseos del Sol, Jardines Vallarta, Prados Vallarta, Santa María del Pueblito, Ciudad Granja, La Calma, El Batán, Real Acueducto, Jardines Universidad, Tesistán, Chapalita, Lomas de Guadalupe, La Estancia entre otras.

La alcaldía puso a la disposición de la ciudadanía los teléfonos 3318-2542 y 3818-2200 extensiones 3312, 3313, 3331, 3342 y 3322, con la finalidad de brindarle información sobre dudas o aclaraciones respecto de los comercios considerados como esenciales y no esenciales, además de recibir a estas líneas los reportes de negocios que permanezcan abiertos pese a la emergencia sanitaria.

“Hacemos la invitación en doble sentido; el primero para informarse de qué trata el giro y poderles dar una atención con base a la información que nos estén proporcionando, hacer una valoración y ver de qué trata el giro; la otra para que en caso de que detecten algún giro que consideren no esencial también llamen, se les puede dar una orientación del porqué está abierto o en su defecto ir a revisar el lugar para ver que no siga operando en caso de que no pueda”, finalizó la directora.

LS