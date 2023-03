Jared Alejandro Hernández Celis, de 13 años, cumplió su sueño de ser piloto y no fue un impedimento la epilepsia focal generalizada que padece para estar en la Base Aérea Militar número 5, esto gracias a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia de la 15/a. Zona Militar.

El menor de edad fue reconocido como Piloto Honorario por el General Piloto Aviador, Sergio Valentín García, Jefe del Estado Mayor Base Aérea Militar número 5. Al menor le dieron su uniforme militar, recorrió todas las pistas, hangares y la torre de control.

Sonia Cecilia Celis López, madre de Jared, agradeció por cumplir el sueño de su hijo, quien desde la colonia Nuevo México siempre observa los aviones y ahora los pudo hasta tocar.

EL INFORMADOR/C. Zepeda

“Es bonito, es mi hijo y le están cumpliendo su sueño, nos hicieron el favor de que estuviera en la base y hay lugares que no lo hacen. Es un buen gesto de parte de la Base Aérea y el Colegio del Aire. Vivimos acá cerca en la Chori, aquí cerca pasan los aviones y me decía 'yo quiero ir arriba'. La verdad está muy contento porque era lo que él quería. Desde los tres años veía sus aviones de juguete y me decía que quiere sus aviones y cuando fuera grande me iba a llevar a pasear en aviones”, comentó.

Celis López expresó que el menor ahora está totalmente ilusionado con los militares.

“A él le encanta esto, ahora su mamá no existe, este es su mundo, estar con los soldados que dice son sus amigos. La verdad estoy muy agradecido con ellos porque le cumplieron su sueño”, dijo.

En el acto ceremonial hubo honores a la bandera, lectura de orden extraordinario, toma de lista y parte, desfile militar, recorrido por las instalaciones de la Base Aérea, demostración de adiestramiento, explicación de los módulos de aprendizaje, así como entrega de reconocimiento y despedida del menor.

JM