Zapopan: Protestan por desalojo de fincas irregulares en Miramar

Decenas de vecinos de la colonia Miramar y sus alrededores se manifestaron por el desalojo ordenado por la Comisión Nacional del Agua para retirar 70 fincas irregulares construidas al borde del arroyo El Seco.

Alrededor de las 18:00 horas salieron y cerraron los carriles centrales en anillo Periférico a su cruce con avenida Puerto Guaymas, en la colonia Miramar en Zapopan, con la finalidad de manifestar su inconformidad por el derribo de las viviendas. Luis Alberto y su familia vieron la pérdida de cuatro terrenos a consecuencia de este retiro. Según dijo, los terrenos habían sido vendidos a su papá años atrás, pero desconoce quién lo hizo. Él y su hermana ya habían edificado un muro de piedra para prevenir que se los llevara el agua.

“No sabíamos que era una zona federal y que no podíamos construir. Nosotros no queremos irnos a albergues porque son del Gobierno y ahorita no queremos nada de ellos”, comentó.