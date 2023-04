Consultas médicas de especialidad como cirugía general, neurología y traumatología y ortopedia serán llevadas esta semana a la colonia La Coronilla, como parte de la migrada médica que ofrece el ayuntamiento de Zapopan denominada “Hospitalito cerca de ti”.

La Dirección de Servicios de Salud Zapopan informó que personal del Hospitalito de Zapopan llegará a la colonia La Coronilla, los días 26 y 27 de abril para prevenir y detectar enfermedades.

La brigada médica tendrá como sede las instalaciones del Centro Educativo La Barranca, ubicado en Rubén Darío 3940, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

El miércoles 26 de abril se ofrecerá consulta de medicina general, control de las infancias sanas, medicina preventiva y nutrición.

Para el jueves 27 de abril se tiene previsto que se sumen los médicos especialistas en cirugía general, neurología y traumatología y ortopedia para que brinden consulta sin costo, informó el Director General de los Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa Plascencia.

“¿Con qué intención? Con la intención de dar consulta, pero en el caso de que alguien tenga un diagnostico conocido, un problema identificado y esté esperando una consulta en tercer nivel, poder acordar las distancias en la resolución del problema o en la definición del diagnóstico.

“Si tengo muchos años con dolor de cabeza y siempre he tenido la intención que alguien me vea o a mí me duele la espalda o tengo molestias en el abdomen y sospecho que tengo piedras en la vesícula. Ahí habrá quien le pueda ayudar u orientar a tener una respuesta”, expuso Ochoa Plascencia.

Desde la comunidad, la ciudadanía tendrá acceso a una valoración de un médico especialista y posteriormente la posibilidad de tener seguimiento en las propias instalaciones del Hospitalito.

“El que vaya el Hospitalito a la comunidad, nos va a permitir que ahí el especialista te diga: sí, tienes un problema, podemos darte cita para consulta en el Hospitalito para que te hagan los exámenes, el ecosonograma, la tomografía o simplemente podemos agendar tu cita a rehabilitación”, agregó el Director General de los Servicios de Salud de Zapopan.

Este programa busca llevar los servicios del Hospitalito de manera gratuita a las colonias más alejadas y con menos recursos.Otras comunidades se que visitarán son: San Juan de Ocotán, Miramar, Santa Ana Tepetitlán, San Francisco Ixcatán, San Esteban y Nextipac.

En la operación de las brigadas se trabaja de manera conjunta con las y los agentes de Cercanía Ciudadana de Zapopan, quienes visitan las colonias previamente con el propósito de agendar citas y agilizar la atención el día de la brigada.

La primera brigada se llevó a cabo en marzo en la colonia Los Cajetes, en donde se atendieron a 119 personas durante dos días.