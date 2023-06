El Ayuntamiento de Zapopan obtuvo la mejor calificación en los trámites que se realizan en las oficinas de Padrón y Licencias.

Durante la presentación del estudio Radar Regulatorio realizado por la Cámara de Comercio de Guadalajara, Zapopan obtuvo una calificación de 3.9 puntos sobre cinco puntos, lo que lo convierte en el que ofrece las mejores condiciones para obtener los permisos de Padrón y Licencias en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En segundo y tercer lugar se ubican los municipios de Guadalajara y Tlajomulco con una calificación de 3.8 respectivamente, mientras que Tlaquepaque obtuvo 3.6 puntos y en último lugar se ubicó Acatlán de Juárez con 2.5 puntos.

No obstante, la Cámara de Comercio de Guadalajara todavía ve muchos focos rojos y áreas de oportunidad en el tema del otorgamiento de licencias en los municipios.

Los procesos para la obtención de las licencias, la comunicación entre dependencias, las firmas y la digitalización del trámite son algunos de los pendientes.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga Lamadrid, explicó que estos problemas reditúan en un mayor costo para los ciudadanos al momento de querer abrir un negocio.

“Tienen un alto impacto en la apertura de cualquier tipo de negocio. Lo que buscamos es que cualquier emprendedor pueda abrir lo más rápido posible y hoy vemos que en algunos municipios ya hay prelicencias que antes no se utilizaban y que ahora las dan para evitar que alguien que ya tiene un local y está pagando renta y gente no pueda aperturar por el tema de una licencia, el tema es que en algunos municipios estas licencias se hacen eternas y no pasan a una licencia municipal permanente”, comentó.

El objetivo del estudio es evaluar la experiencia de los trámites en las oficinas de Padrón y Licencias que permita impulsar y acelerar los cambios en mejora regulatoria.

