Yo no quiero sancionar acosadores, lo que quiero es que ya no haya: Ricardo Villanueva

Hubo temas que quedaron pendientes por hablar en los Sótanos del Joder con el Rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva y así fue como habló de policías, el acoso a las mujeres dentro de la casa de estudios y hasta de la legalización de la mariguana.

Para Ricardo Villanueva el tema de los policías debe ser tomado en cuenta por todos, y por eso él dentro de la UdeG está buscando que los hijos de policías abatidos haciendo su labor sean becados, esto como un acto de reconocer la labor de los uniformados.

“Si no redignificamos el rol del policía, del servidor que está dispuesto a dar la vida por el otro, me parece que no vamos a llegar a ningún lado” dijo el rector agregando que aunque se han dado casos de malos elementos, no se puede generalizar.

“Nosotros (UdeG) si valoramos lo que hacen, no podemos dejar pasar la importante que es el que una persona esté dispuesto de la vida por alguien más” agregó Villanueva.

En otros temas, salió el del caso del magistrado José de Jesús Covarrubias, quien era catedrático de la Universidad de Guadalajara y que hoy enfrenta un proceso en su contra luego de ser acusado de acoso sexual contra menores.

Al respecto, Ricardo Villanueva dijo “Yo he reconocido, y lo digo con toda la vergüenza del mundo, en la Universidad ha habido acoso y sigue habiendo, tenemos que erradicarlo”.

Asegura que mujeres le han pedido una disculpa pública por éste y otros casos de acoso sexual que muchas veces quedaron impunes, a lo que el Rector responde: “Me han pedido una disculpa las mujeres y se las voy a dar, pero la mejor disculpa que les quiero dar es con hechos, es acabando con la impunidad”.

Sin embargo sobre el caso Covarrubias, Villanueva si prefiere evitar opinar porque el proceso sigue abierto y esto podría entorpecer la situación.

“Yo me disculpo con todas las mujeres que han sido acosadas dentro de la Universidad, entre ellas están mis hermanas, compañeras mías, esto ya no debe pasar” agregó Villanueva al decir que están actuando contra quienes tienen actas o señalamientos de este tipo dentro de la casa de estudios, aunque no fue muy claro sobre cuántos de estos procesos se han concluido o qué tipo de sanciones se han aplicado.

Finalmente, en este capútulo de los Sótanos del Joder Villanueva admitió que nunca ha consumido mariguana, si siquiera en sus años de universidad aunque eso sí, no descarta algún día hacerlo. “Yo estoy a favor de legalizar (el cannabis) algo que podría actuar de manera directa en la violencia del país”.

JM