Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 20 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 20 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.

Según se comunicó, el clima presenta un 74% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Lunes 27 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

