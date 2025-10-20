Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 20 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 20 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.Según se comunicó, el clima presenta un 74% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Lunes 27 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos