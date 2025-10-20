Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 20 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 20 de octubre anticipa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.Martes 21 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Miércoles 22 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos