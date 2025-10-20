Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 20 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 20 de octubre anticipa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 21 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 22 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

