“Yo no estoy metido”, responde Alfaro a AMLO sobre señalamientos a Lomelí

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro se deslindó de los señalamientos que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la supuesta intervención de la autoridad estatal detrás del reportaje que liga al superdelegado de programas sociales, Carlos Lomelí con una red de empresas que han sido favorecidas con contratos del gobierno federal.

"Le aclaro al Presidente de México que yo no estoy metido, ni tengo animo político en este tema. Pero sí vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer público, evidenciar y desmantelar la red de corrupción que hay en el tema de medicamentos en Jalisco, sea el empresario que sea", dijo el mandatario jalisciense al salir de la inauguración de Papirolas.

Además, Alfaro explicó que fue la administración estatal anterior quien presentó las denuncias contra la empresa Abisalud, una de las que tendría relación con Carlos Lomelí. "El tema está en la Fiscalía Anticorrupción y espero que haya resultados muy pronto", declaró.

Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en sus últimas dos conferencias mañaneras, que detrás de esta investigación hay "grilla" y "politiquería", a lo que Enrique Alfaro responde: "Aquí no hay consigna política y que yo espero que su discurso de combatir la corrupción sea de a deveras y no solamente para que quienes no están en su ánimo".

A pregunta expresa, el gobernador de Jalisco aseguró que su administración vetará a las empresas señaladas en la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al tiempo que aseguró que respeta a ésta organización. "Le reconozco el valor que han tenido para actuar y decir los resultados de una investigación que ellos están haciendo".