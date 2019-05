López Obrador consideraría suspender a Lomelí por investigación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no está descartado suspender al superdelegado estatal en Jalisco, Carlos Lomelí mientras se llevan a cabo las investigaciones tras los señalamientos que lo ligan a una red de farmacéuticas que ha obtenido contratos millonarios por parte del Gobierno federal por más de 164 millones de pesos.

En este gobierno se respeta el derecho a disentir. Diálogo circular con representantes de los medios de comunicación. https://t.co/sUYJp9YcTU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 22 de mayo de 2019

Durante su conferencia de prensa, el Mandatario señaló que será la Secretaría de la Función Pública (SFP) quien determine cómo procederán en el tema, además que darán seguimiento a lo que ocurra durante las conferencias de prensa, aunque reconoció que personalmente sí consideraría la suspensión del funcionario federal.

"La SFP está haciendo esa investigación para proceder si hay una responsabilidad", dijo el Presidente.

A pregunta expresa de una reportera sobre si ha estado en contacto con el funcionario luego de que se revelara la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, el Presidente respondió tajante que no han hablado.

Aseguró que en materia de corrupción si no le importa su familia, menos un integrante de Morena.

"Cero corrupción sea quién sea. Mis hijos, mis hermanos, mi esposa. Sólo me hago cargo de Jesús Ernesto (su hijo menor). Yo no voy a proteger a nadie porque ya no me pertenezco", enfatizó.

El titular del Ejecutivo expresó que a diferencia de los "conservadores", su gobierno actuará con responsabilidad y no habrá impunidad.

"No hay impunidad, no es como en el tiempo de los gobiernos anteriores, antes había corrupción e impunidad".

Con información de SUN

GC