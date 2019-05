Alfaro inaugura Papirolas; propone no más peleas de gallos en Fiestas de Octubre

Este miércoles 22 de mayo fue inaugurada la edición número 24 de Papirolas bajo el tema "Animalia", un reconocimiento a la diversidad bilógica y a las miles de especies que forman parte del planeta Tierra.

"Entendemos el compromiso que tenemos para forma una nueva generación de jaliscienses mucho más comprometida con su entorno"

Dicho acto protocolario ocurrió poco después de las 10:00 de la mañana en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas con la participación de autoridades del Estado y de la Universidad de Guadalajara (UdeG), así como la directora del proyecto Marcela García.



Durante su discurso, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro se comprometió a que buscará que este año en Guadalajara ya no caballos que tiren de las calandrias y que las peleas de gallos ya no se realicen en las Fiestas de Octubre a partir del próximo año.

"Lo hice hace más o menos tres años, iniciamos con el debate de la prohibición de los caballos de tiro, el uso de caballos en las calandrias. Quiero decirles que aunque Guadalajara en este arranque de administración enfrentó algunas complicaciones con los patrocinadores de las calandrias que han retrasado el programa, acordé con el presidente (municipal) Ismael del Toro que este año sin falta habremos de garantizar que no haya un solo caballo jalando calandrias en Guadalajara".



"Y de una vez lo digo, yo creo que este debe de ser, lo digo de convicción... me parece una verdadera vergüenza que la fiesta más importante que celebra nuestra ciudad, las Fiestas de Octubre, el eje sean las peleas de gallo, voy a proponer que este sea la última vez y que el año próximo las Fiestas de Octubre no tengan más peleas de gallos". Refrendó que buscan respetar el derecho de los animales y celebrar la diversidad.

"He estado en momentos de debate público en esta ciudad para poner sobre la mesa la necesidad y el respeto con los animales, sea un asunto que tomemos con mayor seriedad, incluso desafiando a la sociedad, que entendamos que ni siquiera los argumentos que evocan las tradiciones más arraigadas de una capital como es Guadalajara, pueden ser el pretexto para ignorar esta agenda de debate público".

También reconoció el esfuerzo de la directora de Papirolas por empujar este proyecto que suma a la sociedad de Jalisco. "Desde todas las instancias públicas de este Estado entendemos el compromiso que tenemos para forma una nueva generación de jaliscienses mucho más comprometida con su entorno".

