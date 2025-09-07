Rutas Literarias concluye su ciclo 2025

Con la lectura de un fragmento de “El Guardagujas” frente a la escultura de Juan José Arreola, ubicada en la antigua estación de tren de Zapotlán el Grande, la Secretaría de Cultura de Jalisco cerró la temporada 2025 de su programa Rutas Literarias, en el mes del natalicio del autor.

La última parada del año, realizada en Ciudad Guzmán, reunió a 29 participantes en un recorrido que combinó historia, literatura y memoria colectiva en torno a uno de los pilares de las letras mexicanas. La visita coincidió con los preparativos de las celebraciones por el nacimiento del escritor.

La jornada comenzó en la Casa Taller Literario Juan José Arreola, donde los visitantes fueron recibidos por su coordinadora, Azucena Rodríguez. Ella condujo al grupo por las habitaciones de la finca que resguarda el legado del autor, mostrando objetos personales como su estudio, su máquina de escribir, sus libros y piezas de arte que formaron parte de su cotidianidad. Durante el recorrido compartió anécdotas sobre su proceso creativo y su faceta como tallerista, figura que será eje del próximo Coloquio Arreolino.

Rodríguez recomendó a quienes deseen adentrarse en la obra de Arreola iniciar con “Confabulario”, continuar con “Bestiario” y finalmente llegar a “La Feria”.

En su ciclo 2025, Rutas Literarias también incluyó visitas a Sayula, San Gabriel, Lagos de Moreno, Guadalajara y Cocula. El programa se reanudará en el segundo trimestre de 2026.