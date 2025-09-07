Realizan búsqueda de dos personas desaparecidas

Con el objetivo de dar con el paradero de Joel y Salvador, vistos por última vez el 6 de junio de 2023 en Colotlán, Jalisco, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) participó en un operativo coordinado con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Del lunes 1 al jueves 4 de septiembre se realizaron diversas acciones, iniciando con la exposición de biométricos en el Complejo Penitenciario Metropolitano, donde se proyectaron 1,200 fotografías de Personas Privadas de la Libertad. Asimismo, se realizó un cruce de información en las bases de datos de los Centros Metropolitano, Preventivo y de Sentenciados, sin obtener coincidencias positivas.

Posteriormente, con el acompañamiento de la Guardia Nacional, se desplegó un operativo de difusión de cédulas en Puente Grande. Los trabajos continuaron en la colonia Atlas de Guadalajara, así como en las zonas Centro de San Pedro Tlaquepaque y El Salto.

El operativo concluyó en el municipio de Lagos de Moreno, donde también se realizó la difusión de cédulas para facilitar la identificación y localización de los desaparecidos.

Con estas acciones, COBUPEJ reafirma su compromiso de colaborar de manera coordinada e interinstitucional con las autoridades federales, con la finalidad de garantizar la localización de Joel y Salvador, así como de mantener activos los protocolos de búsqueda para personas desaparecidas en todo el Estado de Jalisco.