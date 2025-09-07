Invitan a celebrar el Día de la Torta Ahogada

Guadalajara se prepara para celebrar el Día de la Torta Ahogada hoy, con una jornada dedicada a este emblemático platillo tapatío. El Gobierno de Guadalajara, encabezado por Vero Delgadillo, repartirá 25 mil tortas ahogadas en el Paseo Alcalde, entre las calles Pedro Moreno y Morelos, a partir de las 9:30 horas.

Un total de 30 negocios locales trasladarán sus puestos para sumarse a la celebración y ofrecer sus mejores versiones de la tradicional torta, que cuenta con más de 100 años de historia y cientos de recetas de salsa que la acompañan.

Por primera vez, se llevará a cabo el concurso “Ponle salsa a tu torta”, en el que 11 personas seleccionados por cada una de las 11 Comunidades de la ciudad podrán presentar su propia salsa. El jurado evaluará tanto el sabor como la historia detrás de cada receta, ya sea una herencia familiar o una innovación culinaria.

Los ganadores recibirán premios como pases para recorridos turísticos, cenas en restaurantes y estancias en hoteles, con el objetivo de promover la gastronomía local y la participación ciudadana.

Esta es la cuarta edición de la celebración oficial del platillo, instaurada por el Pleno del Ayuntamiento en 2022, durante la administración del entonces presidente municipal Pablo Lemus, actual gobernador de Jalisco. Con esta festividad, Guadalajara busca fortalecer su identidad cultural y gastronómica, reuniendo a familias y visitantes en torno a uno de los sabores más representativos de la ciudad.