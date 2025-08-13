Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY miércoles 13 de agosto de 2025

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este miércoles 13 de agosto de 2025, la mayoría del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena, y una zona se registra como Aceptable.Santa Margarita: 21 puntos IMECA Santa Anita: 50 puntos IMECA Las Pintas: Sin datos puntos IMECA Miravalle: Sin datos puntos IMECA Tlaquepaque: 31 IMECA Oblatos: 21 puntos IMECA Santa Fe: 80 puntos IMECAPoblación en general:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Población sensible:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:Disfruta actividades al aire libreMenores de 12 años y personas gestantes:Disfruta actividades al aire librePoblación en general:Disfruta actividades al aire libre*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV