Yeidckol Polevnsky descarta marcaje personal al gobernador

La nueva delegada nacional de Morena en Jalisco, Yeidckol Polevnsky, descartó que su llegada a la Entidad sea para confrontar al gobernador o para ser una “piedra en el zapato” de la administración estatal.

Sostuvo que su objetivo será fortalecer al partido guinda de cara al próximo proceso electoral. Sobre los señalamientos de que ella habría alentado las manifestaciones de la semana pasada, aseveró que “no es su estilo recurrir a protestas violentas”.

“El gobernador no necesita mi marcaje personal, mi trabajo va a ser meramente partidista. Él es quien se mete el pie solito; por ejemplo, al comentar que el fiscal no le hace caso y luego el fiscal al comentar que los policías no le hacen caso. Entonces, ¿en manos de quién está el Gobierno?”.

Respecto a la inconformidad entre grupos morenistas con su llegada, dijo que los buscará a todos y les pidió trabajar en conjunto sin anteponer intereses personales.

Cometió una “imprudencia”: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador de Jalisco cometió una “impudencia” al culparlo de estar involucrado en las protestas de la semana pasada por la muerte de Giovanni López.

“Un gobernador que culpa al Presidente de que está promoviendo una ilegalidad no comete un delito, pero sí un acto de imprudencia. No sólo es decir (que está involucrado en las protestas). A ver: presente las pruebas o denúncieme”.

La semana pasada, el mandatario estatal culpó a la “gente” del Presidente López Obrador de enviar infiltrados a Jalisco para provocar los disturbios durante la manifestación por el asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.

SUN