Luego de la reunión sostenida esta mañana por Xóchitl Gálvez, figura del Frente Amplio por México quien se encuentra de visita en Guadalajara, aseguró que en su encuentro ambos hablaron sobre la visión que tienen del País, sin abordar más detalles.

“Obviamente no quise abordar el tema interno de MC por un tema de respeto, yo he dicho claramente que cuando yo tenga algún nombramiento, que en este momento no tengo buscaré a su dirigente Dante Delgado, por el momento solo quedó en un coordial saludo, y que por cierto está re bonita la Casa Jalisco”, indicó Gálvez Ruiz.

Señaló, la reunión se llevó a cabo como un compromiso sostenido desde su última visita a la Entidad hace aproximadamente un mes, cuando no pudo encontrarse con el Mandatario Estatal, por lo cual habían acordado reunirse en su siguiente visita, siendo esta la oportunidad.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez adelantó que esta tarde tendrá el cuarto foro en el cual participará, se llevará a cabo en la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara y abordará temas como América del Norte, América del Norte y Geopolítica.

Por la mañana el mandatario estatal compartió una publicación en la cual expresó el gusto de encontrarse con Xóchitl, y añadió que “como gobernador del estado, dialogar con las personas que definirán el futuro de México, conocer su visión y exponerles la situación de nuestro estado, siempre será un ejercicio productivo”.

MF