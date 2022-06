Luego de que la Secretaría de Salud de Jalisco(SSJ) notificara ayer del primer caso de viruela de mono en Jalisco en Puerto Vallarta, el epidemiólogo investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Carlos Alonso Reynoso, aseguró que es muy contagiosa y que aún se estudia si la vía de transmisión es también aérea en espacios cerrados.

“La viruela se contagia normalmente por contacto físico, por fluidos corporales, aunque también hay indicios de que pudiera contagiarse vía aérea en entornos cerrados, todavía está en estudio esto, es importante destacarlo".

Comentó que la mortalidad por esta enfermedad es baja, pero que es importante que cualquier persona que haya estado en un evento donde estuvo el primer contagiado, debe comunicarse con las autoridades sanitarias a la brevedad para hacerle seguimiento .

"El riesgo de contagio es alto para quien tiene contacto estrecho con la persona contagiada, no podemos hablar de un porcentaje en especifico porque en esta región en particular es emergente, aquí no tenemos números para poder determinar, sabemos que es muy muy contagiosa”, comentó el experto.

Piden aislamiento

Reynoso señaló que ante un contacto directo con una persona que padece viruela de mono es importante aislarse y notificar a las autoridades como pidió la Secretaría de Salud Jalisco a las personas que estuvieron en club de playa del 27 de mayo al 4 de junio en la zona romántica de Puerto Vallarta con el ciudadano estadounidense que se contagió. Les solicitó llamar al call center 3338233220 o a Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) al 3330305000 extensiones 35059 y 350072.

“Lo que tiene que hacer uno es aislarse, evitar contacto estrecho con cualquier otra persona, lavarse manos frecuentemente, contactar a las autoridades sanitarias o a un médico de cabecera para que haga las medidas necesarias, estudiar el caso y reportarlo ante la Secretaría de Salud, no cumplir con estas medidas aumentará la cantidad de contactos estrechos, y por lo tanto el riesgo de más casos”, acotó.