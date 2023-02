Policías del Estado de México fueron grabados cuando supuestamente intentaban extorsionar a ciudadanos originarios de Jalisco.

Los uniformados del sector Cuautepec le habrían pedido a automovilistas de una camioneta la cantidad de mil 800 pesos para poder circular en ese Estado.

En el video que circula en redes sociales se ve que el hombre que graba se acerca a preguntarle a las personas del auto por qué les marcó el alto la Policía y el conductor responde que porque no puede circular en ese Estado.

Después, quien graba se acerca con los policías que estaban a bordo de su patrulla, y al verlo con la cámara prenden el automotor y se van.

"Me estaban cobrando mínimo mil 800 pesos por poder circular, porque si no me iban a infraccionar con más de cinco mil pesos", dijo el hombre que conducía el auto con placas de Jalisco.

"Cuando te paren marca a una unidad de la Guardia Nacional", le recomienda la persona que grabó el intento de extorsión con su teléfono.