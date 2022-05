Violencia contra la mujer: Reconocen alza de violencia contra las mujeres en Jalisco

La violencia contra las mujeres, reconoció la titular de la de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), Paola Lazo Corvera, han incrementado en Jalisco en los últimos años.

De la misma forma lo reconoció así el gobernador de Jalisco, quien señaló que “el fenómeno de la violencia por razones de género fue tomando cada vez más fuerza en los últimos años, y aunque es un tema que debe de entenderse de manera multifactorial, también es cierto que la emergencia sanitaria por el COVID-19 hizo que el problema se volviera de otra dimensión”.

Ante ello, señalaron, se ha buscado establecer distintas estrategias en conjunto con los ayuntamientos y otras dependencias estatales, como la Fiscalía del Estado o el Supremo Tribunal de Justicia, a fin de crear una agenda que logre hacer frente a la problemática.

“Hemos trazado una ruta de intervenciones para hacer frente de manera coordinada, sensible y eficaz a estas violencias, tomando en cuenta el contexto social contemporáneo en el que surgen y las razones por las cuales se han intensificado; considerando su impacto en la vida de las niñas, las jóvenes y las mujeres, así como en el desarrollo de las comunidades, para su prevención, atención, sanción y erradicación”, expresó la secretaria durante la entrega de recursos económicos y certificaciones a personas servidoras públicas para atender profesionalmente esta problemática.

“Tenemos que entender que un problema tan complejo no tiene soluciones mágicas, no se puede resolver de golpe una agenda que se ha ido construyendo por muchos años en los que cerramos los ojos y dejamos de ver la realidad que nos golpeaba la cara. No podemos acabar con el problema por decreto, pero sí podemos hacer un esfuerzo institucional”, añadió por su parte el gobernador.

La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, dijo durante su participación que Jalisco ha puesto de su parte para ayudar a disminuir las violencias durante los últimos meses, aportando así que en México se observe una baja en la comisión de feminicidios, que en lugar de ocurrir 10 en promedio cada día, ahora ocurren nueve.

"Hay otros delitos que no logramos contener que tiene que ver con las lesiones dolosas que aumentaron 5%, violencia familia (+10%) y sobre todo la violación simple y equipararada".

En el caso de Jalisco, señaló, los feminicidios se han reducido a la mitad en el primer cuatrimestre de 2022, en comparación con el mismo periodo de 2021.

El gobernador de Jalisco recordó que la administración ha destinado para este 2022, 260 millones de pesos, a través de distintos mecanismos e instituciones, para abonar a la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres, así como del seguimiento de los casos.

Por ejemplo, aseveró, está apunto de ser concluido el nuevo Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Colotlán, a fin de atender los casos que ocurren principalmente al note del Estado, además de que el CJM que se encontrará al sur de la ciudad está a punto de comenzarse, sin dejar de lado el fortalecimiento de un refugio para mujeres víctimas de violencia y sus hijos.

En el evento estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza; el Coordinador General Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben; la Directora del Programa de Asuntos de la Mujer de la CNDH, Adela Muñiz Guadarrama; el Fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruíz, y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón.

¿Qué certificaciones se entregan?

Las personas servidoras públicas que brindan servicios de atención de primer contacto a mujeres, adolescentes y niñez víctimas se certifican en el estándar EC0539 Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.

Dicho estándar es una certificación avalada por el Consejo Nacional de Certificaciones a nivel nacional y por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que tiene como objetivo profesionalizar y sensibilizar al funcionariado público que atienden violencias por razones de género, para que puedan determinar la problemática de violencia de género y proporcionar orientación profesional sobre los servicios especializados.

MF