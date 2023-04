Elena asegura que no sabe qué más hacer. En diciembre de 2022, la joven madre interpuso una denuncia por violencia familiar en contra de su ex pareja, Felipe, quien pese a la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, continúa rondando su casa en espera de encontrarse con ella y con su hijo.

“Para mi es un pánico porque luego no sé si me anda siguiendo, dicen las vecinas que lo han visto y yo por eso vine aquí (al Centro de Justicia para las Mujeres) para ver si algo se puede hacer y yo quedarme más tranquila”.

Elena señala que a pesar de la denuncia, no ha habido avance alguno en la posible detención de su ex pareja, al no contar con pruebas físicas que acreditarán sus dichos, mientras que no cuenta con un Pulso de Vida para llamar a la autoridad en caso de algún siniestro.

Comenta que la violencia de la que fue víctima se perpetró por varios años en el seno familiar. Sin embargo, fue hasta el segundo cumpleaños de su hijo que decidió denunciar a su agresor.

“En el cumpleaños de mi chiquillo se puso muy tomado y teníamos fiesta, me empezó a gritar, decirme de cosas, no frente a la gente, pero sí se dio cuenta mi mamá y mi hermana, a mi me dio mucha pena y mucho coraje”.

Como Elena, decenas de mujeres ingresan de manera diaria en el área de atención del Centro de Justicia para las Mujeres en la espera de que puedan ser auxiliadas ante la violencias que padecen.

En un día regular se puede observar cómo alrededor de 10 mujeres solas, acompañadas y con hijos, entran y salen del espacio en un periodo no mayor a una hora.

