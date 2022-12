El arranque de la aplicación de las acciones para agilizar los choques lamineros ha sido positivo y con buena respuesta, afirmó Diego Monraz Villaseñor, titular de la Secretaría de Transporte (Setran). Sobre los señalamientos de automovilistas sobre que operadores de algunas aseguradoras desconocían el protocolo, el funcionario estatal dijo que el reporte que tienen de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros es que las disposiciones están socializadas entre todo su personal.

"Va caminando bien, no hemos tenido quejas en ese sentido. La información ha corrido muy bien. No tenemos reportes de que no estén informados (el personal de aseguradoras), no ha pasado eso. Ha pasado que un choque no es por alcance, la gente lo confunde y dice vi un choque y había tráfico. Los ciudadanos empiezan a familiarizarse con eL nuevo protocolo", aseveró.

Monraz Villaseñor recordó que la posibilidad de mover los automóviles involucrados en un percance sólo aplica si se trata de un choque por alcance dentro del mismo carril, que no haya lesionados y que los involucrados tengan póliza de seguro vigente. Aclaró que no aplica si es un accidente en una vuelta, semaforazo u otros.

"Lo vamos a ir entendiendo todos, los choques lamineros son en el mismo carril, donde no hay daños en las personas, ni afectaciones en la infraestructura de la ciudad. Es por alcance en cualquier vialidad del Estado, no sólo es Área Metropolitana de Guadalajara", dijo,

La Setran presentará en la segunda semana de este mes un corte de la aplicación de medidas y dependiendo de los resultados podría haber ajustes.

