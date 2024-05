Vialidad: La mitad de los automovilistas maneja con licencia vencida

Las licencias de conducir en Jalisco van en caída libre.

Como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, la Secretaría de Transporte (Setran) del Gobierno de Jalisco indicó que en agosto de 2023 estaban vigentes tres millones 912 mil permisos. Sin embargo, hasta el pasado 22 de abril disminuyeron a un millón 904 mil. Es decir, bajaron a la mitad.

Este fenómeno ocurre a pesar de que se redujeron los tiempos para hacer el trámite y crecieron los puntos para evitar largos recorridos de los jaliscienses.

Un ejemplo de dicho panorama es Marco Abel Delgado. Él compartió que se trasladó desde Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, a las oficinas de la Setran ubicadas en avenida Circunvalación y Prolongación Fray Antonio Alcalde, en Guadalajara, para reponer el permiso. Como se desesperó, decidió no completar el trámite. Tiene la licencia vencida desde hace tres meses.

“Se me extravió y no la he tramitado por el tiempo. Para cualquier pregunta es una fila de 20 o 30 personas y después no dan la información que uno necesita. Y uno, que es de rancho, tiene que buscar a los sobrinos o a terceros que le hallan más a la tecnología para pedir ayuda”, dijo Marco Abel.

Ante esta situación, el titular de la Setran, Diego Monraz, explicó en entrevista con esta casa editorial que durante esta administración estatal bajó el tiempo para cumplir con dicha obligación y se incrementaron las sedes en otros puntos de la metrópoli.

“Ya pusimos el módulo de Las Águilas, el de las Plazas Outlet y otro por la Universidad Autónoma de Guadalajara. La gente de El Salto tenía que ir a Tlaquepaque, a Tlajomulco o Tonalá a sacar su licencia, y hoy está todo cubierto”, comentó.

El funcionario afirmó que si bien en 2018 los automovilistas tenían que esperar hasta cuatro horas para realizar el trámite, actualmente se tardan 30 minutos en promedio.

Por su parte, Luis Carlos Ramos Gutiérrez, quien es director de la academia de conducción Cemovial, que opera en la ciudad, acentuó que entre los factores que podrían incidir en que las personas no cumplan con este requisito para ser conductores, observa el que las pruebas son más exigentes y gastan más en obtener el plástico.

“Pudiera ser un factor el que sean más rigurosas las evaluaciones. Para el refrendo no es necesario el curso virtual, pero está el incremento en los costos de las licencias”.

En el mismo sentido, Joel Anguiano, director del Centro de Educación Vial de Occidente, opinó que a algunos jóvenes que comienzan a conducir un coche no les interesa contar con el aval de la autoridad.

“A la mayoría de los alumnos no les interesa un documento que los acredite que son conductores, no les interesa la teoría, nada más manejar. A veces tenemos contemplados para una sucursal 10 o 12 alumnos y asisten tres o cuatro. Eso indica que no les interesa saber nada del reglamento. Su objetivo es aprender a manejar y ya”.

De acuerdo con la Ley de Ingresos de 2024, tramitar una licencia de conducir cuesta 854 pesos para los automovilistas, 491 para motociclistas, 963 para choferes y mil 170 para operadores del transporte público. En el caso del refrendo, el monto baja.

Sin embargo, hay ciudadanos cuya responsabilidad al volante los hace estar al corriente. Luis Carlos Ramos contó que piensa en los problemas que podría tener si participa en un accidente vial y no cuenta con el documento oficial.

“Los seguros no te van a cubrir si no cuentas con la licencia específica, no te van a pagar (en caso de accidente). Tener una licencia te coloca como una persona que sabe manejar y que no arriesga a los demás”.

Alejandro García, quien recientemente cumplió la mayoría de edad, también puso el ejemplo. “(La tramité) para poder manejar sin que me sancione un policía vial si es que me llega a parar. Además, tome un curso de manejo donde me dieron un manual con una guía para el examen”.

Luis Mario Meza también se unió a los ciudadanos que son conscientes. “Me motivó estar en regla y evitar posibles inconvenientes al momento de alguna parada de tránsito. La saqué para ver cuáles eran las reglas que pedían y estar lo mejor posible ante la ley por cualquier accidente”.

Las infracciones por conducir sin licencia o hacerlo teniéndola vencida llegan hasta los tres mil 257 pesos.

Este medio de comunicación documentó en 2019 el caso de Mario Olivares, quien tenía licencia vencida desde 1986. La renovó en ese año porque cambió de auto y no quería meterse en problemas con la autoridad.