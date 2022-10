Vialidad Jalisco: Avenida Hidalgo se satura por obra de Enrique Díaz de León y BusBici

Ante el reciente arranque de las obras de reconstrucción de la avenida Enrique Díaz de León, este medio observó que parte de los bloqueos son desde Francisco Zarco a avenida Hidalgo, en esta última había tráfico denso desde las 13:00 a 15:00 horas, con solamente tres carriles, ya que el único de extrema derecha es para ciclistas y transporte público.

Jesús Hermosillo, locatario de un negocio de instalaciones eléctricas ubicado en la vialidad, destacó que es complicado el circular para el tránsito local, e incluso tienen que dejar mercancía en vehículos en ciertos cruces ya que no pueden cargar y descargar, solamente piden que les apoyen con vigilancia en horas laborales.

“Mandaron un volante hace un par de meses y fue toda la información que tenemos, lo que ha salido en las noticias. Apenas empezamos hoy, pero ya tenemos problemas, no nos dejan pasar, tenemos que estar aquí en la camioneta para que no se roben el material, si no dan facilidades de ingresar simplemente que nos apoyen para que cuiden las cosas”, acotó.

La primera etapa de esta obra tiene contemplada una inversión de 80 millones de pesos, se cambiará desde tuberías, se colocara nueva superficie de concreto, se ampliarán banquetas para privilegiar el tránsito de peatones y cruceros seguros.

Se prevé que las obras concluyan su primera fase el último día de diciembre, mientras que el mobiliario e instalaciones eléctricas quedarían listos para la primera quincena de enero.

En una segunda etapa, señaló, se intervendrá de Hospital a Ávila Camacho, misma que se tiene prevista para el 2023.

Justo hace 10 años, la avenida Enrique Díaz de León también fue rehabilitada por Aristóteles Sandoval, quien se desempeñaba como alcalde tapatío.

En aquel entonces, la inversión realizada en repavimentación de dos mil 175 metros lineales de calle fue de 31 millones 494 mil pesos por parte del gobierno municipal, mientras que el Siapa invirtió 12 millones de pesos en redes de agua y drenaje.

Además la administración actual del Gobierno de Guadalajara tiene planeado con respecto a la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial, crear dos corredores integrales uno en avenida Enrique Díaz de León y 16 de septiembre, para la habilitación en conjunto de 100 cruceros seguros con accesibilidad universal, mobiliario urbano, iluminación peatonal, mejoramiento de las paradas de transporte público, banquetas, entre otras acciones.

JM