Viaducto Belenes no estará listo en este mes de abril

Los avances de las obras de Viaducto Belenes, que se construye en Periférico, se ubican en 70%, y aunque originalmente se programó que los trabajos terminarán en este mes de abril, no será así, admitió Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, secretario de Infraestructura y Obra Púbica (SIOP), quien prefirió no mencionar una nueva fecha de conclusión.

“No es que nos hayamos pasado del tiempo es que cuando una obra se hace y, una obra tan compleja como Viaducto Belenes, tenemos que hacer ajustes, esto es, si fuera un lugar donde no existiera una comunidad universitaria tan fuerte, donde no tuviéramos más de 20 mil estudiantes que tuvieran acceso, donde no fuera Periférico, hubiéramos terminado desde hace tiempo”, indicó.

El arranque de obras se dio a mediados de julio de 2017, se anunció que el proceso constructivo se desarrollaría durante ocho meses.

La obra tiene como propósito garantizar la seguridad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público y agilizar el tránsito vehicular en Periférico y Parres Arias, de acuerdo a autoridades.

El proyecto contempla construir un paso a desnivel en carriles centrales del Periférico y consolidar vialidades laterales entre la calle La Grana o Prolongación Laureles y Paseo de Los Brezos. Además, se habilitarán dos retornos vehiculares a los costados de Parres Arias.

Como parte del proyecto en la zona habrá dos plazoletas que contarán con mobiliario urbano: guías podotáctiles, bancas, arbolado, alumbrado público, jardineras y bolardos. En carriles laterales habrá semáforos peatonales; en el lado Sur del Periférico se construirá una ciclovía de 1.2 kilómetros de longitud entre la calle La Grana y Paseo de los Brezos, será bidireccional.

NM