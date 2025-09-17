Asteroide gigante se aproxima a la Tierra; lo que se sabe del "2025 FA22"

Un asteroide de casi 300 metros de largo —mil veces más grande que el meteorito caído en la ciudad rusa de Cheliábinsk en 2013—, pasará mañana jueves cerca de la Tierra, informó hoy el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia.

"Uno de los asteroides más grandes de este año, el 2025 FA22, pasará mañana a una distancia de la Tierra ligeramente mayor que el diámetro de la órbita lunar, y se acercará a la distancia mínima con el planeta alrededor de las 10:00 horas de Moscú (07:00 GMT)", indicó el centro de investigaciones científicas en su portal oficial.

Según los astrónomos rusos, las dimensiones medias de este cuerpo celeste rondan los 166 metros y su longitud es de 290 metros.

"La masa del cuerpo supera aproximadamente en mil veces la masa del meteorito de Cheliábinsk", añadieron.

Pese a sus considerables dimensiones, señaló el Laboratorio, "la probabilidad de que dicho cuerpo impacte contra el planeta es ínfima", por lo que calificaron de "nula" esta posibilidad.

"La trayectoria actual, si se conserva, eludirá la Tierra y la Luna con toda seguridad", aseveraron.

Eso sí, solo podrá ser observado con ayuda de un telescopio de 300 milímetros para aficionados avanzados o profesionales.

Los científicos rusos indicaron que se trata de uno de los mayores que pasará a una distancia de menos de un millón de kilómetros de la Tierra y destacaron que durante toda la historia de la humanidad no ha caído ninguno tan grande.

De hecho, el famoso cráter Barringer de Arizona fue provocado por la caída de un meteorito entre diez y cien veces menor hace unos 50 mil años.

Según los cálculos astronómicos, este asteroide está "en cierto sentido sincronizado con la Tierra y periódicamente pasa cerca del planeta", señalaron los científicos, que recordaron que fue visto la última vez el 17 de septiembre de 1940 y volverá a acercarse en septiembre de 2173.

"Es preciso señalar que con esta órbita las posibilidades de que esta roca termine sus días impactando la Tierra son bastante altas", concluyeron los astrónomos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

