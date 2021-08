Desde las 7:00 de la mañana Ignacio López llegó al Centro de Verificación Responsable, ubicado en la calle Magisterio, en la colonia Observatorio de Guadalajara, para hacer la verificación de su vehículo.

Aprovechó que llevó a su hijo al trabajo y desde esa hora esperó en su vehículo, un Tsuru modelo 91, con su documentación y papeles en mano para pasar a la revisión mecánica del automóvil. Estaba seguro que su auto pasaría, pues todos los años anteriores había llevado su auto a verificar.

Su placa tenía la terminación 2, es decir, le tocaba verificar hasta el próximo año, sin embargo, decidió “adelantarse para quitarse el pendiente de no poder hacerlo después por algún contratiempo.

"Decidí venirme con tiempo por responsabilidad. Siempre me ha gustado hacer las cosas bien"

En el Centro de Verificación Responsable le explicaron que era mejor esperar el turno correspondiente para la terminación de su placa, pues este lunes se comenzó con la verificación de los vehículos particulares con terminación de placa 7, y 3 y 4 de los autos de uso intensivo, sin embargo, como el sistema ya le había generado la cita y había admitido su pago, le permitieron hacer el proceso tras colocarle el número 1 en su parabrisas.

“Decidí venirme con tiempo por responsabilidad. Siempre me ha gustado hacer las cosas bien. Hice mi cita desde el día 14 de julio y el día 26 pagué. Es necesario verificar los vehículos por la salud de todos, pero también para cumplir con la responsabilidad como ciudadano. Mi carro siempre ha estado pasando la verificación, cada año desde los últimos cuatro años que lo tengo conmigo ha estado pasando. Lo llevo a su servicio, a su cambio de aceite y su verificación”, expresó Ignacio.

En la verificación los trabajadores se concentran en la revisión visual del estado de los componentes que forman parte de los sistemas de control de emisiones de los vehículos, revisión de los sistemas de control de emisiones del vehículo y la medición de emisiones.

Luego de media hora Ignacio salió con su vehículo, aunque un poco desanimado porque el Tsuru no pasó la verificación. Los trabajadores le entregaron una hoja con el resultado de los niveles del auto, sin embargo no le explicaron el por qué, y solo le dijeron que tenía un mes para regresar. “Ni modo, voy a llevarlo con mi mecánico otra vez para que me explique a qué se refieren y que quede bien para volverlo a traer”, finalizó Ignacio.

A partir de este lunes las personas podrán acudir a realizar la verificación de su vehículo según la terminación de su placa. Para agendar su cita es necesario acceder a la plataforma https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, donde podrá elegir el centro de verificación más cercano y la fecha para acudir. Los operativos de revisión comenzarán a partir del próximo 1 de octubre, aunque las multas serán aplicadas hasta el 2022.

