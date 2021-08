Este sábado, el Gobierno de Jalisco informó que el Pase de Estancia Temporal para vehículos foráneos que visiten la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se amplió de 20 a 30 días por semestre.

Lo anterior, luego de que dicha determinación fuera publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, dentro de una serie de reformas al Reglamento de la Ley Estatal para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEEPA) en materia de verificación vehicular, así como el Programa de Verificación Responsable (PVR).

"Como se anunció desde un principio, estos 30 días pueden ser administrados a conveniencia del usuario, lo que le permite tramitar los pases que requiera, siempre y cuando no excedan este número de días semestralmente. En total son 60 días al año", recordó el Gobierno Estatal a partir de un comunicado.

Reiteró que es importante señalar que este pase no restringe el ingreso o tránsito por Jalisco, sino que se trata de un documento oficial para comprobar que no se está residiendo en un lugar, por lo que no se está obligado a realizar una verificación vehicular.

Entre las modificaciones también se encontró que, además de los vehículos eléctricos e híbridos-eléctricos, los vehículos con placas de automóvil clásico o antiguo, así como los modelos más recientes (año en curso y año siguiente), también quedan exentos de la verificación, al igual que los vehículos permisionarios de jurisdicción federal, aunque estos últimos deberán cumplir con su verificación de emisiones federal.

El Gobierno Estatal señaló que Jalisco podrá generar convenios con otros estados para el reconocimiento mutuo de sus respectivos Programas de Verificación Vehícular Obligatoria (PVVO), por lo que, una vez que se realicen las evaluaciones legales, administrativas y técnicas de sus programas de verificación, y estén de acuerdo ambas partes, podría reconocerse la verificación vigente de otros estados en Jalisco y viceversa.

En el caso de permisos para circulación de vehículos sin placas con vigencia de seis meses o más, tendrán que verificar de manera obligatoria.

La publicación de dichas reformas se puede consultar en el siguiente enlace: periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/07-31-21-xi.pdf

¿Cómo solicito un pase de estancia temporal en Jalisco?

Las personas interesadas en solicitar un Pase de Estancia Temporal para vehículos foráneos que visiten la Zona Metropolitana de Guadalajara deben ingresar a la página citas-verificacionresponsable.jalisco.gob.mx .,

., En la plataforma, deberás ingresar un correo a donde se te enviará un código de acceso para comenzar el trámite.

Una vez ingresado, se pedirán los datos del vehículo y del propietario del mismo, así como los días que permanecerá en el Estado, sin superar los 30 días al semestre aprobados.

Al terminar, la plataforma entregará el documento que habrá de tener consigo la persona que vaya a transitar en la ZMG.

En caso de que los ciudadanos tengan alguna duda con relación al PVR, pueden comunicarse al Call Center: 33 26 56 51 50, el horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. y sábado de 8 a.m. a 4 p.m. También pueden hacerlo vía correo electrónico en verificatel.semadet@jalisco.gob.mx y a través de las redes sociales: @VResponsableJal en Twitter y VResponsableJal en Facebook.

