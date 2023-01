Aunque las multas comenzarán a aplicarse a partir de marzo próximo, automovilistas aprovecharon el primer día hábil del 2023 para acudir a realizar la verificación de sus vehículos. Jesús Enríquez, que acudió a cumplir con el trámite, relató que fue por segunda ocasión pues en una primera revisión su carro no pasó la prueba por un desperfecto mecánico que pudo solucionar en cuestión de días.

“Hice la cita desde hace dos semanas, había venido el sábado pasado, pero no pasó porque traía una pequeña fuga, pero se arregló y ya pasó sin problemas. Ya no tuve que volver a pagar. Para nosotros como conductores debe de ser una responsabilidad verificar por las emisiones, hay muchos vehículos que emiten muchos contaminantes, mucho humo. A mí se me hizo bien, un buen servicio”, platicó.

El conductor refirió que el trámite de la cita fue ágil, a pesar de que acudió en dos ocasiones, sobre las infracciones que entrarán en vigor en dos meses dijo desconocer los montos y rechazó que haya sido motivo para que cumpliera con la verificación.

En el centro de revisión ubicado en la calle Magisterio número 1230 de Guadalajara, se observó baja afluencia con cuatro autos revisados en dos horas. No se registraron filas para realizar el trámite.

Al salir de que su camioneta fuera revisada, Gustavo González consideró que el proceso fue rápido, pero cuestionó que no se centren en el tema de la medición de contaminantes e incluyan elementos estéticos sobre el estado del vehículo.

“Fue rápido y con buena atención, lo único que les hice la observación es que se fijan en lo estético y no en las puras emisiones. Por que he escuchado que por tantita fuga de aceite que traigan ya lo rechazan. A mí sí me fue bien y pasó. Saqué la cita hace quince días y para ahora me la dieron, pero fue rápido”, comentó.

El automovilista argumentó que es importante verificar para aminorar la contaminación, pero pidió que también se tomen acciones para que el transporte público y las industrias también reduzcan sus emisiones.

El costo de la verificación es de 500 pesos, en los casos en que se haga de forma extemporánea al calendario sube a 550 pesos. Si el vehículo revisado no pasa la prueba, puede acudir sin costo adicional a una segunda revisión.

Según el calendario de verificación, durante enero y febrero deben verificarse los automóviles con placa terminada en 1, los que terminen 2 comienzan a partir de febrero. El calendario completo, ubicación de los centros y el trámite de las citas se realizan en el portal https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/.

Multas y descuentos por verificación

A partir de marzo, los vehículos con terminación de placa en 1 que no hayan verificado este año recibirán multa de entre mil 924 a dos mil 405 pesos. La penalización puede ser condonada si el vehículo es verificado con resultado aprobatorio, dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación de la sanción.

La obligatoriedad del programa aplica en las Áreas Metropolitanas y ciudades medias, donde haya en operación centros de verificación.

Quienes cumplieron con verificar su automóvil, tendrán 10% de descuento en el pago de refrendo vehicular, adicional al 10% que se da por pronto pago durante enero. También hay 20% de descuento en la dotación de placas a los vehículos foráneos que cumplieron con la verificación vehicular.

JM