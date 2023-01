Verificación vehicular 2023: ¿Podrán llevarse mi auto al corralón por contaminar?

Ayer 31 de diciembre se publicaron en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco los lineamientos del programa Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco, denominado “Verificación Responsable”, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), el cual establece que aquellos vehículos automotores que circulen en el Estado deberán ser sometidos a la verificación de emisiones contaminantes de humo, gases tóxicos y ruidos, y contar con el comprobante de verificación vehicular vigente en términos que disponga el programa respectivo.

¿Puede ir mi auto al corralón por no tener la verificación?

En el documento publicado se enfatiza que el Artículo 385 numeral 1 fracciones III, V y VI Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, establece como medida de seguridad el retiro de la circulación de vehículos y puesta bajo resguardo en depósitos autorizados, cuando:

a) Carezca de los requisitos necesarios para circular establecidos en el reglamento de la presente Ley, o contando con permiso vigente, se use con fines distintos a los estipulados en el mismo;

b) El vehículo que al transitar en la vía pública sea inspeccionado por la autoridad que determine técnicamente que sus emisiones de gases contaminantes rebasen uno punto cinco veces los límites permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas. “El exceso de emisiones contaminantes a que se refiere esta fracción, se establecerá en la reglamentación del programa de verificación vehicular”;

c) El vehículo que porte algún comprobante del programa de verificación vehicular apócrifo o que no corresponda al vehículo que lo porte.

¿Cuáles autos deben verificar?

a) Se encuentren registrados o los de estancia permanente en las áreas metropolitanas o zonas metropolitanas, que se contemplen en el programa;

b) Se encuentren registrados o los de estancia permanente en los municipios de más de cien mil habitantes en el Estado de Jalisco con cobertura y centros de verificación vehicular que se contemplen en el Programa; y

c) Sean de uso oficial de todos los entes públicos en el Estado, en términos del reglamento y el programa;En caso de no realizar la verificación vehicular dentro del periodo que corresponda a la terminación de placa, de acuerdo con el calendario establecido, no se eximirá de la obligación al propietario o poseedor del vehículo, por lo que deberá programar su cita en cualquier momento dentro del año calendario correspondiente y realizar el pago que se establezca en la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal que corresponda.

¿Qué pasa si no apruebo la verificación?

El propietario o poseedor del vehículo que acuda a realizar la prueba de verificación vehicular y el resultado no sea aprobatorio, deberá someter el vehículo a mantenimiento, a fin de realizar sin costo otra verificación y en su caso obtener un resultado aprobatorio dentro de un plazo máximo de treinta días naturales.

¿Cuál es Calendario Oficial de Verificación?

Terminación de placa /Bimestre

1 enero-febrero

2 febrero-marzo

3 marzo-abril

4 abril-mayo

5 mayo-junio

6 julio-agosto

7 agosto-septiembre

8 septiembre-octubre

9 octubre-noviembre

0 noviembre-diciembre

¿Cuál es el costo de la verificación?

Este medio publicó que el costo de la prueba de verificación se mantendrá en 500 pesos, pero la penalización por no portar el holograma vigente será mucho mayor. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Movilidad, la sanción para los dueños de las unidades que circulen sin el comprobante de la verificación vigente recibirán multa de entre mil 924 a dos mil 405 pesos.