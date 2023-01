Con el inicio del año comienzan a correr las responsabilidades de la ciudadanía conforme a impuestos y contribuciones, debido a ello cientos de tapatíos abarataron las oficinas recaudadoras desde tempranas horas del día, en la idea de culminar con sus pagos lo más pronto posible.

EL INFORMADOR se dio cita en oficinas recaudadoras del orden estatal y municipal, en donde las filas superaban las 50 personas tanto para el pago del refrendo vehicular, así como del impuesto predial, en ellas los ciudadanos señalaron lo que lo mejor es iniciar el año sin pendientes y aprovechando los descuentos.

En la oficina recaudadora 00, a un lado de Palacio de Gobierno, el señor Armando Santana, aseguró que comenzó la fila desde las 6 horas de este lunes, esperando más de dos horas para poder realizar su pago del refrendo vehicular, pues afirmó que año con año paga sus impuestos desde los primeros días.

“Cada año hacemos lo mismo, para que no nos cobren intereses o recargos, luego uno se atrasa y te cobran, pero yo cada año vengo, (…) no nos aplicaron ningún descuento, puras mentiras de que nos van a rebajar, ni en la verificación y no pasa porque la gente que está ahí no es mecánica, puros chavos que no revisan nada”, comentó.

Por su parte, el señor Salvador García, comentó que le tocó esperar formado casi tres horas para ingresar a las cajas, en donde, consideró, que le realizaron el trámite de manera lenta y con un descuento que en la práctica no representa mucho para el bolsillo.

“El trámite es medio lento, una hora en la pura entrada, y sí nos hicieron un descuento de 75 lesos, pero no es mucho, porque todavía tenemos que ir a pagar la licencia, ya pagamos esto, después el agua, de una vez para acabar con todo y prevenir los gastos de una vez”, apuntó.

En este mismo tenor concordó el señor Roberto González, quién aseveró que los descuentos son menores en comparación con los pagos a realizar. Sin embargo, afirmó que es mejor hacer todo desde los primeros días del año y así evitar sobre costos.

“Nos hicieron solo un 10 por ciento de descuento, nunca es suficiente, pero si sale más barato mejor, (…) yo cada año desde el primer día empiezo a dejar todo listo, para hacerlo con tiempo y no tener que batallarle más después, yo siempre voy todos los años desde los primeros días a pagar el agua, el predial y todo”, refirió.

En el caso de las recaudadoras del orden municipal, para el pago del impuesto predial, las finales eran menores debido a la agilidad del trámite. Los usuarios reportaron filas de menos 30 minutos bajo un toldo, con sillas y atención específica por parte de los funcionarios.

El señor Everardo Muñoz comentó que el proceso fue rápido, "vi en las noticias que estaba solo y vine a hacer el pago de una vez quitarme para quitarme el pendiente de los pagos, para ya saber que es lo que tengo en dinero y no, casi siempre pago todo en el primer mes y para quitarme la presión de los pagos".

Misma fue la percepción de Isaías Huerta y Ana Raigoso, quienes contestaron que no tardaron más de una hora desde que se formaron hasta que salieron sus pagos realizados, todos ellos con un descuento del 10 por ciento, que si bien, consideraron no es mayor, concordaron en que ayuda de alguna manera a aminorar los gastos de la cuesta de enero.

OA