Mientras el costo de la prueba de verificación se mantendrá el siguiente año en 500 pesos, la penalización por no portar el holograma vigente será mucho mayor.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Movilidad, la sanción para los dueños de las unidades que circulen sin el comprobante de la verificación vigente recibirán multa de entre mil 924 a dos mil 405 pesos.

Aunque esta penalización puede ser condonada si el vehículo es verificado con resultado aprobatorio, dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación de la sanción.

La obligatoriedad de verificar los vehículos entró en vigor desde agosto de 2021, pero la aplicación de las infracciones se aplazó porque no había la capacidad suficiente de líneas para realizar el procedimiento.

La multa por no tener el comprobante de verificación vigente no es la única que podría recibirse por asuntos relacionados con este trámite: el conductor del vehículo que porte algún comprobante del programa de verificación vehicular apócrifo o que no corresponda al automóvil, será acreedor a una infracción de hasta dos mil 405 pesos.

En el caso del transporte de carga pesada que no tenga la verificación o que al ser inspeccionado emita gases contaminantes que rebasen los límites permisibles establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas, recibirá una infracción que va de tres mil 848 hasta los cinco mil 773 pesos.

Por su parte, los autos híbridos y eléctricos están exentos de la revisión. En el caso de los autos con placas de otros Estados deben tramitar un Pase de Estancia Temporal, que tiene vigencia de 30 días por semestre. Si superan ese periodo, deben verificarse.

Este mes deben someterse a la revisión los vehículos con placas terminadas en cero. Y para el primer bimestre de 2023 corresponde a la terminación en uno.

Operan 63 de las 80 líneas de verificación prometidas

El Gobierno de Jalisco no ha cumplido con la habilitación de las 80 líneas de verificación que anunció operarían al cierre de este año.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) reportó que actualmente funcionan sólo 63 líneas de verificación. Jorge Israel García Ochoa, titular de la dependencia, minimizó el retraso y argumentó que están por cumplir la meta, pues hay en construcción 45 con distintos avances.

“El programa de verificación responsable está listo para ser relanzado, vamos a cerrar el año con 80 líneas listas, actualmente operan 63 y hay 45 en construcción con distintos avances, tendremos un total de 108 líneas. Tenemos certeza de que estaremos cerrando el año con las 80 líneas del compromiso. El próximo año el programa estará operando al cien por ciento y se mejorará la calidad del aire en parámetros como ozono y partículas” dijo.

García Ochoa sostuvo que después de la curva de aprendizaje se rediseñó todo el sistema. Recordó que la obligatoriedad se redujo a las Áreas Metropolitanas y ciudades medias, donde se concentra el mayor del parque vehicular de Jalisco.

Sobre el sistema de monitoreo de calidad del aire, el secretario detalló que realizaron el mantenimiento de la red de medición de contaminantes con inversión de 473 mil pesos, además de refacciones para las diez estaciones de monitoreo, en lo que erogaron 506 mil pesos además de un millón de pesos para labores de rehabilitación. “Se comprometieron también 5 millones de pesos para actualizar el sistema de transmisión de datos de las estaciones lo que nos permitirá mejorar la actualización de información a la página oficial y al sistema nacional de información de la calidad del aire”.

Verifican 262 mil autos en 2022

De enero a octubre, la Semadet reportó que se han realizado 262 mil 173 verificaciones, refirió que ocho de cada 10 autos revisados pasan en la primera revisión.

“Respecto a qué pasa con los vehículos que no pasan la verificación, tienen 30 días para realizar las operaciones y volver a intentar su prueba, sin costo extra. En caso de que la segunda tampoco sea favorable, con los comprobantes de las dos pruebas en el vehículo podrán circular todo el año evidenciando que hicieron este intento”, anota Jorge Israel García Ochoa, titular de la Semadet.

El número de automóviles que circulan en Jalisco se incrementó 221.2% en entre el año 2000 y el 2021, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por tipo de vehículo, Jalisco registró dos millones 454 mil 890 automóviles, un millón 69 mil 539 camiones y camionetas para carga, 649 mil 416 motocicletas y 12 mil 260 camiones para pasajeros.