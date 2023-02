En cuatro casos consecutivos automovilistas que llevaron su vehículo a verificar en el Centro de Verificación Responsable (CVR) 001 en la calle Magisterio cercano a la Glorieta de la Normal en Guadalajara no consiguieron el holograma previo a que comiencen las multas en marzo. Sin embargo, tendrán otra oportunidad para evitar ser sancionados.

Luisa salió con su camioneta Ranger en color tinto después de su primer intento en la Verificación Responsable, ella tiene placa en su auto con terminación 2.

“Me fue mal, no pasó, que tiene una gotita de aceite que hay que limpiarle primero, voy a regresar el sábado. Yo sé que no tiene nada la voy. Eespero que me resuelvan para evitar multas”, acotó.

Por su parte, José Múñoz tiene una camioneta tipo Van y también tendrá una segunda oportunidad de verificar. La razón fue que su vehículo también está tirando aceite.

“Mal, yo dejo en mi cochera la camioneta y no hay mancha, lo acabo de llevar al servicio, me dijeron que regresara el lunes después de las ocho de la mañana. Ahora lo llevo al taller para que lo chequen, más vale. Es responsabilidad de uno que los vehículos anden bien”, destacó.

Roberto Martínez, adulto mayor, llegó en un auto Opel 68 a la revisión, le pusieron una calcomanía provisional en lo que le arreglan también una fuga de aceite del motor.

“Tengo que venir otra vez, está más o menos, me dicen que trae una pequeña fuga de aceite, ahora voy al taller a que le revisen todos los detalles. El proceso muy bien, muy amables las personas, pues ni hablar me pusieron una calcomanía provisional en lo que se arregla”, acotó.

Juan llegó en un coche Volkswagen Caribe e igual también estaba tirando aceite y se notaba en el piso del verificentro.

Ven importancia en verificación

En un automóvil tipo sedán Kia llegó David Ortiz: “Muy bien, duré 25 minutos, ya pasó la prueba. A mí me parecen bien las sanciones porque somos responsables los que hacemos el proceso de verificación y sí se tiene que sancionar a los que no lo han hecho, es parte del problema de la contaminación, si bien no es todo, hay que aportar algo”, resaltó.

Enrique Quintero llegó en su camioneta pick up Toyota Hilux, pasó la verificación y señaló que también es importante que los vehículos oficiales cumplan con esta reglamentación.

“El día de ayer me tocó la cita y desgraciadamente les falló el equipo, hoy me avisaron que ya estaba listo y después de una hora ya está, es modelo reciente y está casi al 100. Son correctas las multas y si se está pagando por este servicio y se debe de sancionar al que no cumpla, tienen mucho que hacer porque aún faltan muchos vehículos del gobierno de checar”, destacó.

Información de la verificación

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) destacó que, del 1 de enero al 18 de febrero de 2023, se han aplicado 38 mil 704 pruebas de verificación responsable.

El horario de los Centros de Verificación seguirá igual de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 8:00 a 16:00 horas, en domingo no laboran.

¿Cómo serán las multas en marzo?

A partir de marzo, los vehículos con terminación de placa 1 que no hayan realizado la verificación vehicular, podrán hacerse acreedores a una sanción económica.

De acuerdo con la Nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, durante 2023 las multas por no cumplir con la verificación vehicular son de 20 Unidad de Medida de Actualización (UMA) ($2,074.80 pesos).

El valor de la UMA es determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al principio de cada año, incluso la actualización de las UMA se empieza a aplicar a partir del 01 de febrero de cada año.

La Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE) de la Semadet quien regula el programa “Verificación Responsable” destacó que es importante que los automovilistas sepan que las multas son condonables si se verifica en un periodo de hasta 30 días naturales después de haber sido apercibido.