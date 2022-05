Verificación Federal 2022: Esto dice el Gobierno de Jalisco sobre la nueva norma en vehículos

La aplicación de una nueva verificación vehicular federal para revisar las condiciones mecánicas de los automóviles no implicará modificaciones al programa estatal de verificación vehicular para el control de emisiones, explicó Patricia Martínez Barba, coordinadora del gabinete estatal de gestión del territorio, comentó que hasta el momento desconocen cómo se aplicará la revisión federal y si la administración estatal participará de alguna manera.

“Necesitamos que el Gobierno Federal establezca cómo se va a desdoblar esto hacia todos los Estados del país, qué va a implicar, quién lo va a operar. Publicaron una norma, pero no han dicho cómo va a ser esta implementación, independientemente de eso nosotros continuamos con el programa de verificación responsable”, dijo.

La funcionaria estatal descartó una posible prórroga en la aplicación de multas a los automovilistas que no cumplan con verificar sus vehículos, dijo que sigue en pie su aplicación a partir de julio; minimizó el retraso en la habilitación de centros de verificación y argumentó que hay suficientes líneas para que los propietarios cumplan con el trámite.

“La gente también a veces quiere que la verificación se haga en el centro más cercano a su casa sin embargo no significa que no haya citas en otros centros de verificación, les pediríamos estar abiertos a acudir a otros centros. No es un atraso (en la apertura de centros) están programados para que su construcción sea de manera progresiva”, expuso.

La nueva verificación o inspección vehicular federal está contemplada en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 236 denominada “Vehículos automotores-condiciones fisicomecánicas” implica que determinados autos deben someterse a una nueva verificación que consistirá en una inspección técnica que evaluará sus condiciones para circular de forma segura en el territorio nacional.

Sobre el tema, la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión legislativa de Movilidad, expuso que la aplicación de la NOM es atribución del Poder Ejecutivo federal que deberá definir cómo procederá. Comentó que la disposición no implica reformas a leyes estatales.

“No nos toca a nosotros porque ya es una norma técnica aplicable ejecutiva, es el Poder Ejecutivo el que tiene que coordinarse, viene de la Federación y ahí no tenemos mucho margen”, detalló.

La legisladora explicó que la nueva Ley estatal de Movilidad no incluirá el tema de la verificación.

MF