Veracidad y uso de la tecnología, compromisos de EL INFORMADOR

En una era en la que predominan las nuevas tecnologías de comunicación y el Internet, con Google como la base de la comunicación mundial y una alta saturación de informaciones, EL INFORMADOR refrendó su compromiso por continuar informando con veracidad y conforme a las necesidades de la comunidad jalisciense.

Así lo sostuvo el director general del periódico, Carlos Álvarez del Castillo Gregory, quien fue nombrado socio honorario del Club Rotario de Guadalajara, una organización de líderes empresariales con vocación social fundada en 1923. Uno de los fundadores del Club Rotario fue Jesús Álvarez del Castillo, abuelo del actual director.

"Hay sin duda, a través de Google, una red de conocimiento, lo que no sabemos es sacarle provecho a ese conocimiento, es allí donde los periódicos tenemos oportunidad", afirmó Álvarez del Castillo, quien añadió que, pese a la predominancia de Internet, la versión en papel de EL INFORMADOR sigue siendo muy leída, con más de 20 mil suscriptores registrados.

Al recibir el reconocimiento especial del Club Rotario de Guadalajara, el director general repasó los cien años de historia de EL INFORMADOR, y consideró que la fortaleza del medio estriba en su capacidad de informar a diversas generaciones de tapatíos y jaliscienses sobre los temas de su interés, logrando así contar las historias de interés para la comunidad.

"La comunidad nos manda, no es que nos diga qué vamos a publicar pero si nos dicen cómo", explicó Álvarez del Castillo. "No hay manera que nos digan qué publicar, pero si publicamos lo que no debemos, el lector rápidamente reacciona, nuestro censor es el lector".

Juan Carlos Álvarez del Castillo Barragán, miembro de la cuarta generación de la familia fundadora de EL INFORMADOR, agradeció la preferencia de los tapatíos y valoró la labor orientadora, positiva y constructiva del medio.

"Todos los días tenemos ese voto de confianza de la persona que va y compra el impreso, y ahora tenemos ese voto de confianza de las personas que entran a nuestra página web desde su celular, computadora o iPad", dijo.

El presidente del Club Rotario tapatío, José de Jesús de la Cruz, valoró el reconocimiento al director general de la siguiente manera: "la prensa es un elemento determinante para transmitir un mensaje de esperanza hacia la comunidad, de saber que podemos construir una sociedad mejor".