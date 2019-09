Vecinos de la colonia Rancho Nuevo atribuyen dengue al agua del arroyo y falta de prevención

Lizbeth es vecina de la colonia Rancho Nuevo. El lunes pasado le diagnosticaron dengue luego de presentar síntomas como dolor de cabeza, dolor de huesos, escalofríos, naúseas y temperatura arriba de los 49 grados.

Como ella, dijo, conoce al menos otras 12 personas de la calle Marcelo León, donde ella vive, y de cuadras vecinas que tienen la misma enfermedad.

"Yo creo que el río que está acá abajo tiene mucho que ver, porque además de que el agua está estancada, ahora que llovió crecieron mucho las plantas que hay ahí y nadie viene a cortarlas. Ahí se ve mucho zancudo", dijo.

Como Lizbeth al menos otros 10 vecinos de la colonia Rancho Nuevo, a quienes se les diagnosticó la misma enfermedad, consideraron que una de las causas por las cuales se dio este brote en dicha zona es debido al agua del arroyo pluvial por el cual corre el Río San Juan de Dios, ubicado sobre la calle Benjamín Gutiérrez.

Durante el sondeo realizado por este medio de comunicación, los colonos aseguraron que en años anteriores durante las lluvias el agua seguía el cauce del arroyo, sin embargo, en este temporal eso no ocurrió y el agua se quedó empantanada.

Dentro del canal el agua tiene un tono verdoso, decenas de mosquitos sobrevuelan su superficie y van y vienen de entre las ramas y plantas que crecen a los costados y entre las piedras del mismo, mientras que en la profundidad se observan los conocidos "maromeros".

De ella también salen algunas burbujas, mientras el olor a alcantarilla impregna las narices de quienes se acercan.

"Como no tiene mantenimiento el río ni cortan las plantas de ahí, me imagino que por eso se juntan ahí los mosquitos. El doctor que me atendió me dijo que no tenía nada que ver el río, que el mosco de todas formas anda volando, pero nosotros sabemos que donde se estanca el agua es donde se reproduce", agregó por su parte Lorena, otra de las vecinas de Rancho Nuevo.

Aunado a los moscos que habitan en el arroyo, los vecinos aseguraron que este año no hubo campañas de prevención en la zona como sucedía anteriormente, en las cuales personal de la Secretaría de Salud acudía a las fincas para entregar pequeñas bolsas de abate que colocaban dentro de las piletas, aljibes y tinacos, y que además les ayudaban a descacharrizar.

"Antes pasaban casa por casa y hasta se pasaban y te ayudaban a ponerla en tu tinaco, en el lavadero, en el tanque del baño, pero este año ya no pasaron con nosotros", dijo Natalia, otra vecina de la colonia.

Los entrevistados dijeron también que no fue sino hasta hace unas tres semanas, cuando ya se habían disparado los casos, que las brigadas de fumigación comenzaron a pasar en dicha colonia.

La colonia Rancho Nuevo se encuentra en el lugar número ocho de las 23 zonas de la metrópoli que concentran el 40% de los cuatro mil 290 registros de dengue en toda la Entidad. En total suma 89 casos.

